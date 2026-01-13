北市孕婦突路邊急產 2警攜手救援新生兒

（中央社記者黃麗芸台北13日電）北市士林區1名孕婦寒冬單獨外出時突然不適求助警消，但援兵未到便在路旁分娩，2警到場看見產婦癱坐路旁並懷抱初生兒，急電119遠端合作確保嬰兒口鼻暢通，隨後送醫、母子均安。

台北市警察局士林分局今天透過新聞稿表示，轄下文林派出所10日接獲民眾報案，稱有孕婦於士林區文林路一帶突然分娩，請求警消協助，員警林志一和黃亭瑄立即趕赴現場協助。

警方到場後，驚見產婦癱坐路旁，其懷中抱著臍帶尚未剪斷、全身濕冷的初生兒，由於未有啼哭聲、生命徵象尚未穩定，未婚2警面對迫在眉睫的緊急狀況，立即冷靜撥打119並透過電話擴音，由救護人員遠端專業指導下，同步進行新生兒初步照護與產婦安撫。

廣告 廣告

隨後救護車趕抵現場後，救護人員接手協助先完成剪臍帶程序，初生嬰兒立即發出清脆啼哭聲，讓現場人員安心。

2警隨即維持現場交通，並護送救護車直奔新光醫院進行後續療養。

據了解，新生兒的媽媽在案發時單獨外出，不料卻在外臨時分娩，所幸有熱心民眾和警消協助，母子均安。

士林分局表示，警察工作不僅只治安維護，更是守護民眾生命的守門員，這次2警從「護送交通」到「協助接生」，詮釋以民為本的精神，並呼籲民眾若遭遇緊急狀況時請保持冷靜撥打110，警方將攜手醫護體系即時在線提供援助。（編輯：龍柏安）1150113