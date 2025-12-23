北市學校團隊參訪新北綠旗學校 推動永續校園

臺北市學校參訪新北市綠旗學校新市國小

新北市米倉國小打造臺灣原生種藝術廊道

臺北市學校環境教育中心接待新加坡裕廊西小學師生，學生體驗自然素材手作

新加坡裕廊西小學學生體驗馬明潭展場互動設備

為推動校園永續發展、深化環境教育實踐，臺北市教育局辦理多項活動，其中包含由臺北市學校環境教育中心帶領北市學校參訪新北市臺美生態學校綠旗認證學校，也接待來自新加坡裕廊西小學的師生，以實地觀摩與跨國交流，展現臺北市永續校園推動的成果與國際接軌能力。

臺北市教育局說明，「臺美生態學校夥伴計畫」是以學生為行動主體、以校園為永續治理基礎，並透過跨國交流與制度化認證，引導學校培養具環境責任與全球視野的永續公民。這次北市團隊前往參訪新北市的綠旗學校，包括米倉國小與新市國小，聚焦在校園環境營造、師生參與機制、永續課程整合、綠建築設施導入及生態保育等面向。米倉國小分享，永續教育的本質在於每日行動的累積，從師生行為中看見對環境的關懷，才是真實的環境教育；新市國小則以校園濕地結合生態課程，讓學生成為行動主體，孩子把永續行為帶回家庭與社區，改變便能擴散。臺北市學校透過實地交流，看見永續理念如何落實於校園文化，並從外縣市的成功經驗汲取推動策略。此外，臺北市環境保護局補助高中職以下8校共56萬元，支持學校投入認證申請，強化永續行動的推動效能。

廣告 廣告

臺北市教育局指出，延續在國內的交流成果，臺北市學校環境教育中心接待新加坡裕廊西小學師生，帶領訪客走訪永建國小的綠建築與生態場域，完整呈現臺北市推動「減碳增匯」的具體成果。導覽內容包含雨水回收的「雨撲滿」系統、太陽能光電設備，以及運用臺灣原生樹種和馬明潭濕地打造的「碳匯綠校園」，示範節能、調適、生態與教育的完整結合。教育局表示，無論是國內參訪或國際交流，目的都在強化學校的永續治理能力。近年教育局持續推動校園「減碳增匯」行動，從校舍改建朝「黃金級綠建築」與「合格級智慧建築」邁進，到導入綠屋頂、智慧空調、節能設備及多元原生樹種，逐步提升校園能源效率與碳匯效益。這些政策基礎不僅改善校園環境，也成為學校參與國際永續認證的重要後盾。

臺北市教育局表示，114年度臺北市共有16所學校參與臺美生態學校計畫，累計獲得銅牌、銀牌及綠旗認證的學校有25所，今年更有南門國中首次取得綠旗、大屯國小獲得銀牌、芳和實驗國中榮獲銅牌，展現長期深耕環境教育的成果。展望115年度，教育局將持續挹注經費、整合跨單位資源並提供專業支持，協助學校提升永續治理能力。