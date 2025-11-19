北市學校實踐淨零教育 47校完成樹木碳盤查

臺北市全面推動校園碳盤查工作，共有47所學校率先參與

教育局湯志民局長表示，為讓「減碳」行動在校園生活中實踐，教育局全面推動低碳上學

臺北市教育局致力推動環境教育與淨零排放，讓校園成為永續行動的起點，從校園碳盤查出發，在碳揭露的歷程中，學校能夠清楚掌握自身能源使用與排放來源，以數據為基礎找出減碳熱點，逐步建構校園永續治理的核心能力。教育局表示，截至114年底已有47所學校完成校園碳盤查工作，並訂定115-118年碳中和計畫，規劃4年具體精進作為，達成邁向淨零校園的重要里程碑。

教育局湯志民局長表示，從114年度起，臺北市全面推動校園碳盤查工作，共有47所學校率先參與，依據教育部提供的簡易碳盤查工具，完成校內燃料使用、用電量、用水量及師生通勤行為等資料蒐整，初步盤點出校園總碳排放量。學校也同步盤查校內再生能源設置及樹木碳匯量，計算負碳排放數據，以掌握學校整體碳排現況。在掌握基礎碳資料後，學校制訂115至118年的中程行動計畫，逐步規劃邁向校園碳中和的具體路徑，為臺北市校園永續治理奠定重要基礎。各校也辦理工作坊、教師研習、教學課程、校內外宣導以及標竿參訪等，全年共150場次，協助師生深入理解碳盤查理念，讓永續行動在校園日常中扎根。

廣告 廣告

教育局湯志民局長指出，為讓「減碳」行動在校園生活中實踐，教育局全面推動低碳上學，鼓勵學生以走路、搭乘大眾運輸或者搭乘父母的電動汽機車、腳踏車上學，降低碳排放量。113學年度臺北市公立國小推動低碳上學，共60萬3,657人次參與，總減碳量為59萬3,924公斤。114學年度結合酷課APP減碳日記，全面啟動公立高中職以下學校低碳上學，114學年度截至10月底，共4萬9,343人次參與，總減碳量為4萬7,120公斤。

湯志民局長並說明，臺北市推動綠建築，打造新世代智慧永續校園，提升減碳效益。校舍改建以「黃金級綠建築」與「合格級智慧建築」為目標，導入綠屋頂、智慧空調與節能設備，提高節能、降溫與減碳成效；並以本土多元樹種規劃校園環境，兼顧生態、教學與雨水利用等功能，營造友善且具韌性的永續學習場域。以綠建築校舍的減碳效益估算，平均每校改建後每年可節省約60.22公噸碳排放；112至114年間已完成9校校舍改建，粗估每年可為城市減少約542公噸碳排放，展現教育局在校園永續推動上的具體成果。

臺北市教育局表示，為推動環境素養向下扎根及展現年度成果，規劃今年11月為「永續生態月」，並辦理一系列永續教育與行動學習活動，包含4場教師研習活動、2場參訪、2場體驗，還有舊莊國小將減碳結合運動會，以創意環保妝點素材進場，並用綠行動承諾牆寫下師生對永續的承諾。