北市學生舞蹈比賽成績揭曉 北安國中獲3項特優第一名

臺北市辦理114學年度學生舞蹈比賽，選拔優秀選手代表臺北市參加全國學生舞蹈比賽。臺北市教育局指出，今年競賽報名踴躍，包括來自國小到大專院校的團體組48組，個人組有303人參賽，展現對舞蹈藝術的熱情和成果。

臺北市教育局表示，今年學生舞蹈比賽由北安國中主辦，雙園國中、東門國小、永樂國小、中正國中、石牌國中、萬華國中、中正高中、中山女高、復興高中等9校共同承辦。團體組甲組31至75人組、乙組12人至30人組及丙組2人至11人組皆有隊伍參賽，參賽者舞技精湛，服裝道具到位，競爭也非常激烈。

本次舞蹈比賽成績揭曉，北安國中在個人組西區古典舞、民俗舞及現代舞三項比賽中都榮獲特優第一名。獲獎學生趙天齊開心地說，感謝評審給予他這份榮耀，更感謝師長、同學與家人，因為他們的善良和溫暖，讓他更加勇敢追尋舞蹈的美好。學生吳羽晨提到，練習過程中，老師一直給予鼓勵，協助修正動作、提醒表情和節奏，能順利完成比賽並得到獎項，覺得非常開心，也更有信心繼續挑戰自己。學生呂佳家則說，每一次的進步都來自師長的指導與鼓勵，也要特別感謝一直陪在他身旁的家人，讓他更加勇敢和閃耀。

臺北市教育局表示，這次競賽還有北市各校及臺北市立大學舞蹈學系學生等80人，在籌辦過程中投入大量心力與時間；比賽過程中，看見現場參賽者傾盡全力，後援的家人朋友與工作人員也不辭辛勞到場加油。學校老師表示，籌辦過程繁瑣且辛苦，但看到學生們在舞臺上展現的自信與才華，一切努力都變得值得了。