北市學生音樂比賽評選239團隊、343選手 前進全國賽

師大附中在臺北市114學年度學生音樂比賽獲得5項特優居冠

私立復興實驗高級中學在臺北市114學年度學生音樂比賽獲得5項特優居冠

中山女中締造連續21年代表臺北市參加全國賽並奪下特優第一名的亮眼紀錄

介壽國中在臺北市114學年度學生音樂比賽獲得4項特優

私立靜心高中獲得臺北市114學年度學生音樂比賽弦樂合奏國小南區特優第三名

臺北市114學年度學生音樂比賽圓滿落幕，歷經激烈競爭後選拔出優秀的239組團隊和343位選手，將代表臺北市參加明（115）年3月舉行的「全國學生音樂比賽」。臺北市教育局表示，全國決賽北區團體項目將於宜蘭縣舉行，全區個人項目則由臺北市承辦，期盼選手們發揮實力，在宜蘭縣及臺北市主場再創佳績、爭取最高榮耀。

臺北市教育局說明，學生音樂比賽團體項目共12類，分為國小、國中及高中職三個組別，有74類組；個人項目共13類，分為國小、國中、高中職及大專組，有106類組。今年團體項目有378隊、個人項目有2,054位選手報名，團體項目共頒發特優81項、優等283項；個人項目則有特優57項、優等1,210項，充分展現臺北市豐碩的音樂教育成果。

教育局表示，本次臺北市學生音樂比賽團體項目表現卓越，各校皆展露深厚實力。其中，師大附中與私立復興實驗高中以5項特優居冠；介壽國中、北一女中與私立靜心高中緊追其後，各獲4項特優；天母國中、中正國中、大安國中及成功高中也取得3項特優，整體成績亮眼。「弦樂合奏」共計22校特優、「管樂合奏」則有17校特優，充分顯示臺北市學生樂團蓬勃發展的能量。其中，中正國中、天母國中、成功高中、師大附中及私立靜心高中等5校音樂性社團發展歷史悠久，學生長期以來熱衷投入音樂創作與合奏訓練，管樂與弦樂團雙雙奪得特優；中山女中更締造連續21年代表臺北市參加全國賽並奪下特優第一名的亮眼紀錄。

教育局表示，為完善臺北市藝術教育環境，在114年度投入779萬元，補助學校音樂班充實教學設備、改善學習空間並積極推動展演活動，提供中山堂等專業場地供學校辦理展演，提升學生的音樂演出品質。同時為協助學生進行校際交流與國內外展演、拓展視野，教育局補助各校申請藝術展演交流經費，學生出國交流所需機票費每校最高可補助15萬元，透過多元支持措施，教育局打造更優質的音樂學習環境。