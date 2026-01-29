北市學生音樂賽特優團隊音樂會 共譜青春樂章

靜心國中管弦樂團在「114學年度學生音樂比賽優勝團隊展演系列音樂會」演出

天母國中管樂隊與童聲及男、女高音合作演出

「114學年度學生音樂比賽優勝團隊展演系列音樂會」在臺北市中山堂登場，包括天母國中、中正國中、蘭雅國中、師大附中、靜心高中，以及來自新北市的江翠國小、江翠國中等學校，帶來一連兩天的音樂饗宴。不僅展現臺北市學子卓越的音樂素養，也讓校際間以樂會友、交流觀摩。

臺北市教育局表示，本次活動由天母國中管樂團與師大附中管樂隊聯手擔綱的《青春共鳴·雙翼同行》音樂會揭開序幕。兩校精心設計多首暖心曲目，為冬夜注入熱力。天母國中管樂團演繹氣勢磅礴的〈廟埕〉，並與傑出校友、小提琴家呂曜宇合作，以協奏曲形式演出〈辛德勒的名單〉，動人心弦。針對近年全球戰爭與疫情帶來的苦難，樂團特別安排與童聲及男、女高音合作演出〈Somewhere Out There〉，傳遞對世界和平的祈願。

師大附中管樂隊則帶來多首日本作曲家作品，包括〈高千穗〉與〈智慧之海〉，展現管樂器細緻豐富的層次感，最後以流行樂曲「五月天組曲」壓軸，將全場氣氛推向最高潮。

隔日登場的是以《青春共響‧樂動未來》為主題的交流音樂會，由靜心高中主辦，特別邀請臺北市中正國中管樂團、蘭雅國中管弦樂團，以及新北市江翠國小管樂團、江翠國中管樂團、新莊國小管樂團、新莊國中弦樂團、榮富國小管弦樂團與海山國小管樂團等，共計9校、13支音樂比賽特優團隊同臺演出，深具教育意義。

靜心高中校長唐尚智表示，這不僅是一場成果發表，更是北區晉級全國音樂比賽團隊的重要交流平臺。不同於一般競賽，音樂會強調「交流互動」與「良善競爭」，讓平時在賽場上競爭的各校學子，有機會相互觀摩學習、建立友誼，展現北區學校間緊密的合作關係。

臺北市教育局指出，特優團隊聯合音樂會讓藝術教育走出校園，除精進演奏技巧外，也培養音樂學子以才藝回饋社會的公民意識。