北市學童免費檢查視力！攜帶「護眼護照」免花錢：167家院所可預約
近視一旦發生難以回復，台北市政府衛生局呼籲國小1～6年級學童家長把握關鍵期，善用「護眼護照」每年一次的專業視力檢查。提醒尚未檢查者請於12月31日前，到台北市167家眼科合約院所預約，檢查包括散瞳前後驗光、裸視與最佳矯正視力、裂隙燈檢查等，幫助孩子遠離高度近視，迎向清晰未來。
從小近視恐增眼疾風險
現在3C產品越來越普遍，孩童接觸手機、平板、電腦的時間也越來越多，不管是看影片、玩遊戲，還是上網上課，幾乎都是近距離用眼。若沒有家長適當引導與保護，可能會導致近視提前發生、甚至持續惡化。
根據教育部公布2024年度國小學生健康檢查結果顯示，視力不良率隨年級增加而提高，國小6年級視力不良率已超過60%；而年紀越小就近視，越有可能在日後成為高度近視患者，發生視網膜剝離、白內障、青光眼等眼疾的風險也隨之升高，兒童近視問題不能忽視。
「護眼護照」享免費視力檢查
台北市政府衛生局黃建華局長表示，台北市從2013年起首創「國小學童高度近視防治服務」，提供設籍或就讀台北市國小1～6年級學童享有1年1次免費專業視力檢查。不同於學校健康檢查使用E字表檢查，學童持「護眼護照」至眼科合約醫療院所，由專業醫師進行散瞳前後驗光、裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈檢查等檢查，並提供衛教及矯治建議。
鑑於幼兒園大班升上小一，是孩童開始出現近視的三大高峰期之一，2024年起更擴大服務至學齡前兒童，提供「學齡前兒童整合性社區篩檢服務」視力篩檢疑似異常的兒童1次免費視力複檢，協助學齡前及學齡兒童家長有效掌握孩子視力狀況及養成定期視力檢查習慣。
國立台灣大學醫學院附設醫院眼科醫師王一中指出，散瞳驗光可讓睫狀肌放鬆，避免因調節作用而影響度數測量。孩童的睫狀肌較容易緊張收縮，如果不散瞳，可能出現「假性近視」。透過散瞳驗光，醫師能更準確掌握孩子的真實視力狀況，有助於及早發現近視問題。
「護眼密碼」守護孩童視力
根據衛生福利部國民健康署的研究，學童每週從事11小時以上的戶外活動，近視發生機率可降低55%；而每週日照時間超過200分鐘，則可將近視風險降低將近一半，顯示戶外活動是保護學童視力的重要因素。
王一中表示，在寬廣且遠景的戶外環境中，眼睛的睫狀肌可以得到放鬆；加上自然光線刺激視網膜分泌多巴胺，有助於抑制眼球軸長增長，減少近距離用眼對視力的負面影響。
為協助家長與孩子落實護眼，台北市政府衛生局提出「護眼密碼853240」這套簡單的護眼原則，能幫助孩子養成正確用眼習慣，有效保護視力。
8：睡眠滿8小時
5：每日攝取5份蔬果
3：坐姿保持3個直角
2：每日戶外活動2小時
4：減少4種光害 （電腦、電視、電玩及手機）
3010：用眼30分鐘，休息10分鐘
快加入《優活健康網》line好友，揪好友玩失智症小測驗，還可抽$5000LINEPOINTS！
看更多優活健康網相關報導
為什麼會長針眼？針眼多久才會好？「針眼大全」在家靠4招就能救
孩子近視飆升如何控制？醫揭「3類矯正鏡片」優缺、適用族群一次看
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為北市學童免費檢查視力！攜帶「護眼護照」免花錢：167家院所可預約
其他人也在看
【熱點】香宮廖晉輝攜手四川飯店 川粵雙廚盛宴限時登場
記者徐力剛／台北報導 看好聯名商機，台北遠東香格里拉「香宮」再度攜手米其林一星「四川…中華日報 ・ 18 小時前
生華科結盟精拓 導入「腫瘤分身」平台加速新藥開發
生華科（6492）12日宣布，與擁有全球獨家癌症藥物檢測平台的精拓生技展開策略合作。雙方將透過精拓研發的「E.V.A. Select 腫瘤分身抗癌藥物檢測平台」，精準篩選對生華科CX-5461及CX-4945兩款新藥具最佳反應的患者族群，以大幅提升臨床試驗成功率、加快新藥開發進程，並強化全球市場競爭力。中時財經即時 ・ 1 天前
15萬顆芬普尼雞蛋流向9縣市 4天回收2萬多顆
（中央社記者沈佩瑤台北12日電）15萬顆芬普尼雞蛋流竄9縣市，食藥署今天說明，11月8日至今，4天時間回收約2萬多顆，仍持續進行中，至於出問題的文雅畜牧場已全面移動管制，並啟動逐批採檢程序。中央社 ・ 1 天前
米其林餐廳慶生吐慘又狂拉！多人同症狀「現在還在急診」 衛生局出手了
到米其林餐廳慶生卻食物中毒！有網友在Threads發文表示，9日至台北市一間米其林指南推薦餐廳用餐，沒想到隔日和友人先後發病進急診，連續兩天「不是在馬桶上就是在床上」，結果查看Google評論後，發現不少人也出現身體不適情形，呼籲近日有前往餐廳用餐的顧客留意身體狀況。太報 ・ 3 小時前
馬偕醫大攜手史丹佛示警 台灣酒精不耐症全球最高
喝酒會臉紅恐是酒精不耐症，別輕忽其致癌風險。馬偕醫大醫學系、聽力暨語言治療學系與國際處國際健康與文化交流中心，攜手美國史丹佛大學醫學院亞洲人健康研究及教育中心（CARE）與台灣酒精不耐症衛教協會，共同舉辦衛教活動。專家指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，居全球之冠。酒精早在2007年已被世界衛生組織（WHO）列為第一級致癌物，經常飲酒將大幅增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，即可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。品觀點 ・ 1 天前
有圖解》雞蛋編號怎麼看？「這兩種號碼」千萬別買：小心吃到監獄蛋
近期市售雞蛋爆發芬普尼殘留事件，讓許多民眾不知道該挑哪盒雞蛋才能真正安心、健康又對動物友善！事實上，蛋殼上的兩行英文與數字就暗藏著雞蛋品質、飼養方式及產地等重要線索，《優活健康網》特選此篇，帶民眾「圖解雞蛋代碼」關鍵意義，內行人建議千萬別買尾碼「C」和「E」，小心吃到「監獄蛋」！優活健康網 ・ 1 天前
北市米其林餐廳疑爆食物中毒！ 7組顧客發燒、上吐下瀉
疑似爆發食安問題的餐廳位於大安區瑞安街，曾數度榮獲米其林指南推薦，主打披薩以及正宗義大利家常菜如生火腿沙拉、排餐、義大利麵、義式甜點等料理，頗受民眾歡迎。不過，有網友近日在社群平台Threads發文指控，她表示9日在該餐廳與友人吃完慶生餐後，隔天友人先發病，接著...CTWANT ・ 4 小時前
只是皮膚過敏？慢性蕁麻疹讓她三度急診 呼吸困難險喪命
台灣皮膚科醫學會常務理事朱家瑜指出，台灣每5人就有1人曾有蕁麻疹發作的經驗，其中若症狀持續超過6週，就屬於慢性蕁麻疹。這類疾病並非單純過敏反應，而是與自體免疫失調有關，症狀包括「紅、腫、癢」，嚴重時甚至可能危及生命，就有個案因慢性自發性蕁麻疹發作三度被送進急診室。中天新聞網 ・ 1 天前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
同樣是救災⋯網驚「這次蘇澳沒政治口水」 眾人揭1關鍵：值得全國借鑒
受到鳳凰颱風與東北季風「共伴效應」影響，11日宜蘭炸出驚人雨量，羅東、冬山、蘇澳都出現淹水災情，尤其蘇澳最大3小時累積雨量達到驚人的334.0毫米，是2010年梅姬颱風以來最大紀錄，造成當地水淹一層樓高。大水退去後國軍、地方立刻投入救援，就有網友好奇，這次宜蘭也是嚴重水災，但似乎都沒有政治的口水，而是回歸救災該有的面貌？就有人分享關鍵，直言「宜蘭蘇澳的『軍民一心』救災模式，值得全國借鑒！」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
昔被余天催當兵！余祥銓脫口「國家不要我」曝內情
余祥銓、柔柔女兒「小元寶」今（13）日舉辦2歲慶生派對，演藝圈夫妻好友楊昇達、若綺還有熊熊、Mars都到場祝福。最近演藝圈爆閃兵風波，余祥銓被問及兵役問題，他因持有加拿大國籍所以可以不用當兵，不過當時余天要余祥銓一樣要去當兵，不過做檢查時，他因僵直性脊椎炎被直接驗退，「我就跟我爸說『國家不要我』，不自由時報 ・ 1 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
台灣人買麵包店「儀式感」 網笑翻：果然大家都一樣！
生活中心／尤乃妍報導台灣的麵包店遍布街頭，而多數人進店與挑選麵包時，只要拿到夾子，就會有一些不自覺的小動作。近日，美食網紅魏魏在Threads社群分享「每個台灣人進麵包店必做的事」，引起大量網友共鳴，不少人笑稱「果然大家都一樣」，就像是進麵包店後的不成文規定，甚至有人說「沒聽到這個聲音就沒有買麵包的感覺」。民視 ・ 2 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 19 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大陸再通緝「台獨」網紅 賴清德、韓國瑜首度表態
【記者 張達威／台北 報導】大陸福建省泉州市公安局今日發布懸賞通告，針對台灣網紅溫子渝（網名「八炯」）與陳柏源台灣好報 ・ 57 分鐘前
小豬黃沐妍宣布懷孕了！結婚一週報喜「寶寶陪跑馬拉松」：謝謝你選擇我
黃沐妍（小豬）近日被週刊直擊與男友甜蜜飛往美國，無名指上同款婚戒、明顯孕肚掀起外界熱議。她當時低調回應「謝謝，有好消息會跟大家分享」。11月5日透過社群宣布「我們結婚了」，今（13）日再度帶來喜訊，正式公開懷孕消息。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
范姜粿粿私下協商離婚！他2原因吃大虧 恐拿不到800萬元
據《鏡週刊》報導，范姜與粿粿婚後以幸福時尚夫妻的形象接下不少業配與代言。為了節稅，粿粿與范姜不僅在接工作時多以現金收款，就連工作室也是以粿粿家人的名義成立的。因此范姜彥豐可說是相當吃虧。有消息指出，粿粿自遊美返台後，便開始產生離婚念頭，遂將家中存放的大筆...CTWANT ・ 6 小時前
MLB／二連霸道奇又有球員離隊！紅人承接捕手洛維特合約
道奇隊完成二連霸後外界預期會繼續積極補強，不過今天又有球員離隊，替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）的合約被紅人隊承接。 道奇球團今天公布球員異動，捕手洛維特被紅人從讓渡名單中挑走，先發投...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前