北市學童免費檢查視力！攜帶「護眼護照」免花錢：167家院所可預約

近視一旦發生難以回復，台北市政府衛生局呼籲國小1～6年級學童家長把握關鍵期，善用「護眼護照」每年一次的專業視力檢查。提醒尚未檢查者請於12月31日前，到台北市167家眼科合約院所預約，檢查包括散瞳前後驗光、裸視與最佳矯正視力、裂隙燈檢查等，幫助孩子遠離高度近視，迎向清晰未來。







從小近視恐增眼疾風險



現在3C產品越來越普遍，孩童接觸手機、平板、電腦的時間也越來越多，不管是看影片、玩遊戲，還是上網上課，幾乎都是近距離用眼。若沒有家長適當引導與保護，可能會導致近視提前發生、甚至持續惡化。

根據教育部公布2024年度國小學生健康檢查結果顯示，視力不良率隨年級增加而提高，國小6年級視力不良率已超過60%；而年紀越小就近視，越有可能在日後成為高度近視患者，發生視網膜剝離、白內障、青光眼等眼疾的風險也隨之升高，兒童近視問題不能忽視。





「護眼護照」享免費視力檢查



台北市政府衛生局黃建華局長表示，台北市從2013年起首創「國小學童高度近視防治服務」，提供設籍或就讀台北市國小1～6年級學童享有1年1次免費專業視力檢查。不同於學校健康檢查使用E字表檢查，學童持「護眼護照」至眼科合約醫療院所，由專業醫師進行散瞳前後驗光、裸視視力、最佳矯正視力、裂隙燈檢查等檢查，並提供衛教及矯治建議。

鑑於幼兒園大班升上小一，是孩童開始出現近視的三大高峰期之一，2024年起更擴大服務至學齡前兒童，提供「學齡前兒童整合性社區篩檢服務」視力篩檢疑似異常的兒童1次免費視力複檢，協助學齡前及學齡兒童家長有效掌握孩子視力狀況及養成定期視力檢查習慣。

國立台灣大學醫學院附設醫院眼科醫師王一中指出，散瞳驗光可讓睫狀肌放鬆，避免因調節作用而影響度數測量。孩童的睫狀肌較容易緊張收縮，如果不散瞳，可能出現「假性近視」。透過散瞳驗光，醫師能更準確掌握孩子的真實視力狀況，有助於及早發現近視問題。





「護眼密碼」守護孩童視力



根據衛生福利部國民健康署的研究，學童每週從事11小時以上的戶外活動，近視發生機率可降低55%；而每週日照時間超過200分鐘，則可將近視風險降低將近一半，顯示戶外活動是保護學童視力的重要因素。

王一中表示，在寬廣且遠景的戶外環境中，眼睛的睫狀肌可以得到放鬆；加上自然光線刺激視網膜分泌多巴胺，有助於抑制眼球軸長增長，減少近距離用眼對視力的負面影響。

為協助家長與孩子落實護眼，台北市政府衛生局提出「護眼密碼853240」這套簡單的護眼原則，能幫助孩子養成正確用眼習慣，有效保護視力。

8： 睡眠滿8小時

5： 每日攝取5份蔬果

3： 坐姿保持3個直角

2： 每日戶外活動2小時

4： 減少4種光害 （電腦、電視、電玩及手機）

3010：用眼30分鐘，休息10分鐘

