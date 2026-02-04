北市學童動手學烘焙 探索興趣與職涯

臺北市育達高中辦理「小小烘焙師體驗營」，國小學童在實作中啟發興趣和專長

教育局技職教育科科長陳秉熙表示，透過課程體驗，讓孩子在國小階段即能認識多元職業內容

學生佘昀宸表示，他最期待學會製作珍珠奶茶

育達餐飲科學生葉姵希表示，小朋友初步認識烘焙，未來也能在家嘗試製作甜點

營隊課程包含製作杯子蛋糕、造型餅乾及飲品

學生在實作與探索的過程培養多元興趣

育達高中表示，「小小烘焙師體驗營」讓孩子在未來學習與職涯發展奠定基礎

張家益老師帶著學生認識烘焙設備和流程

臺北市育達高中於寒假期間辦理「小小烘焙師體驗營」，透過動手操作與專業引導，帶領學童在學習中認識烘焙相關知識，並實際製作杯子蛋糕、餅乾及應景的紅豆年糕。透過結合實作與探索的課程設計，培養學童多元興趣，也協助孩子探索未來職涯方向。

臺北市教育局技職教育科科長陳秉熙表示，臺北市為國小三年級至六年級學童推出「國小小小職人體驗營」，共規劃四大領域，包括小小建築設計、航空科學營隊、寵物相關營隊，以及在育達高中推出的小小烘焙師營隊，共四個主題、九個梯次，提供約2,700多個名額。其中，小小烘焙師營隊內容相當豐富，教導孩子製作水果奶酪、點心餅乾與造型餅乾，以及過年應景的紅豆年糕，讓孩子在春節期間也能展現自己的烘焙手藝。透過課程體驗，讓孩子在國小階段即能認識多元職業內容，從中發掘興趣與專長。

目前就讀中山國小五年級的學生佘昀宸表示，過去從未接觸過料理，因此想參加這次課程體驗烘焙樂趣。過程中，使用攪拌器打蛋既好玩又紓壓，而在麵粉過篩時需輕拍操作，則讓他覺得較具挑戰性。他也期待透過營隊學會製作珍珠奶茶與各式點心。

擔任助教的餐飲科學生葉姵希分享，在帶領小朋友動手製作烘焙的過程中，讓她彷彿看見童年的自己。她回憶，小時候常與母親一起做甜點，啟發對烘焙的興趣，進而選擇就讀育達高中餐飲科，從中餐、西餐、餐服到飲調，學習到豐富多元的專業知識與技術，也讓她對烘焙有了更深的理解與熱忱。她表示，營隊中的孩子活潑可愛、充滿好奇心，希望透過課程讓孩子初步認識烘焙，未來也能在家嘗試簡單料理與甜點，享受動手製作與品嚐成果的成就感。

育達高中指出，「小小烘焙師體驗營」為期四天，分為兩梯次進行。課程由張家益老師指導杯子蛋糕、造型餅乾及飲品製作，學習蛋糕與餅乾的基礎技巧與材料認識；另由黃桂琴老師帶領製作紅豆年糕與水果奶酪。透過從食材認識、製作流程到成品完成的完整學習歷程，讓孩子在實作中累積成就感與信心，協助學童在探索中找到興趣，為未來學習與職涯發展奠定基礎。