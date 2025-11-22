北市守望相助隊示範觀摩會 內湖區週美里獲特優獎項

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市政府為感謝各里、社區守望相助隊對於治安、犯罪預防等工作的貢獻，昨晚於內湖區行政中心舉辦114年守望相助隊示範觀摩會，由評核榮獲特優獎項的週美里守望相助隊擔任此次示範觀摩，市長蔣萬安在台北市警局局長李西河陪同下，頒獎表揚各獲獎的績優守望相助隊，肯定其1年來對北市治安的協助奉獻。

台北市警局表示，「守望相助」工作在北市政府積極推動下，截至今年10月止，已成立里、無給職社區守望相助隊計346隊、1萬5971人，為鼓勵士氣，市政府對巡守員執行巡守勤務有具體優良事蹟者，每年辦理評核，依考評成績辦理獎勵、表揚。

廣告 廣告

今年度共有329支隊伍參加評核，評選出榮譽特優13隊、特優26隊、優等20隊及甲等18隊。其中內湖區週美里守望相助隊自2019年1月成立以來，從社區永續發展理念出發，落實社區治安、犯罪預防、家暴兒虐防治、潔淨家園，在社區多處改造成亮點，去除治安死角等工作，本年度為社區民眾服務案件達240多件，並與轄區派出所結合深入鄰里，加強反毒宣導，金融機構ATM巡守等勤務，有效遏止詐騙車手在轄區活動。

台北市警局強調，「警力有限、民力無窮」，預防犯罪發生單靠警力是不夠的，要靠全體市民秉持守望相助之共識，防制犯罪發生，始能共創安居城市。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝

台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅

1個國中老師之死 竹縣府說話了

稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬

