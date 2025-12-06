北市守望相助隊補助8年未調！洪婉臻爭取待遇應與義交平衡 市警局允諾最快116年調整

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員洪婉臻日前列席市議會警政衛生委員會時指出，臺北市346支、共計1萬5,971人的里與無給職社區守望相助隊，其基本工作補助費自2017年調整至4萬5,000元後，已長達8年未與時俱進。洪婉臻強調，巡守隊辛苦程度不亞於義交，補助預算落差過大有待檢討，提案要求市府盡快研議調整。

洪婉臻表示，守望相助隊除了白天協助社區治安，晚上還要出門巡邏、配合處理緊急事務，但相較於義交享有每小時230元的誤餐費、交通補助，以及協勤績效獎等各類獎勵措施，守望相助隊員卻均無，制度落差過大，理應受到應有的尊重，現行基本工作補助費已無法反映物價飛漲及巡守隊的實質付出。洪婉臻強調，同樣是為民服務，應盡量做到公平。

廣告 廣告

對此，臺北市警察局長李西河在會中允諾，將審慎考量預算編列情形，研議適當調升基本工作補助費。犯罪預防科進一步補充說明，警察局將在明年提出相關需求並納入預算，如經市府審定通過，最快可望於2027年（民國116年）實施。

台北市議員洪婉臻爭取守望相助待遇應與義交平衡。(翻攝畫面)

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光