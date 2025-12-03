北市官員耍官威？稽查成「踢桌」 蔣萬安：確實不妥

一名何姓專委在檢查時，竟以腳踢向攤商使用的流理台，行為遭質疑耍官威，引起攤商反彈。（圖／東森新聞）





台北環南市場多名攤商近日向議員陳情，指出市府官員到場稽查時態度不佳，甚至出現踢攤商流理台的動作，引發市場攤商極大不滿。影片曝光後，台北市長蔣萬安表示，相關行為確實不妥，涉事專委也在議場公開致歉。

環南市場日前發生火警，市府市場處近期加強稽查。一名何姓專委在檢查時，竟以腳踢向攤商使用的流理台，行為遭質疑耍官威，引起攤商反彈。市議員洪婉臻在議會上播放影片，批評官員不尊重攤商，甚至踢攤商的生財工具，行徑令人難以接受。

廣告 廣告

蔣萬安對影片內容表示，相關動作確實不妥，市府將會要求改善。涉事專委何相慶也在議場上致歉，坦言該行為對市場及攤商都不合適，並願意向業者道歉。但他仍強調，自己與攤商平時關係良好。

身為在市場長大的議員，洪婉臻直言看到這畫面相當心痛，認為若官員與攤商真有情誼，就會用手協助移動設備，而不是以動腳方式處理，避免造成更多誤解與不信任。

東森新聞關心您

不良行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

台北商辦有惡狼！手機藏大量「如廁、隱私部位」不雅照

完成大哥遺願？南萬華教父剛辦告別式 仇家黑狗就被砍斷雙腳筋

館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同

