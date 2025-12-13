北市官方LINE社群淪詐騙溫床？遭「股票群、免代購費」洗版

新黨北市議員侯漢廷指出，教育局轄下LINE社群「台北教育新聞」日前在凌晨時段疑遭詐騙集團洗版，引發資安與管理疑慮。（台北市議員侯漢廷提供／張珈瑄台北傳真）

北市府積極推動數位化，各局處力拚多元管道開設各類社群帳號，卻傳出管理失能。新黨北市議員侯漢廷指出，教育局轄下LINE社群「台北教育新聞」日前在凌晨時段疑遭詐騙集團洗版，引發資安與管理疑慮，應建立分級管理制度、強化審核機制並盤點無用社群退場，避免政府公信力遭濫用。台北市長蔣萬安回應，有些平台確實要做整合，會再請北市資訊局盤點目前社群平台數量；教育局表示，已導入LINE社群自動程式管理機制，啟用自動機器人阻擋不當內容。

侯漢廷表示，應建立分級管理制度、強化審核機制並盤點無用社群退場，避免政府公信力遭濫用。（本報資料照片）

侯漢廷指出，「台北教育新聞」社群目前擁有超過4000名成員，因掛有官方識別，民眾信任度高，然而日前凌晨時段，群組內連續出現「佛系股票群」、「免代購費」等詐騙訊息，由於LINE社群採開放式發言，加上深夜無管理員在線，導致詐騙連結在具有公信力的官方平台上長時間曝光， 形同市府「開大門」讓詐騙集團進來收割民眾信任。

侯漢廷表示，政府政令宣導性質多屬單向資訊，應使用封閉、安全的LINE官方帳號，但部分機關為節省推播簡訊費，改用免費但風險極高的LINE社群，若單位本就無互動需求、也無力負擔即時管理，就不應開設開放式社群，否則比沒宣導更糟，反而替詐騙創造可趁之機。

侯漢廷直言，市府為了讓資訊觸及大眾，一昧追求多元管道， 導致單一局處可能同時擁有Meta、IG、LINE官方帳號、LINE社群等多個平台，在現今詐騙猖獗的大環境下，過多的帳號不僅分散了民眾注意力，更造成行政人員沈重的管理負擔，還留下大量缺乏維護的資安死角。

侯漢廷說，市府應落實分級管理，無實質互動需求的行政宣導，不應使用LINE社群； 另啟動全平台健檢，全面盤點整併不必要的無效帳號； 再者，務實評估風險，停止追求帳號數量的虛榮指標，集中資源經營核心管道，勿讓便民美意變成詐騙集團的犯罪工具；若是有重大政策，則應該透過市長臉書宣導。

教育局表示，針對「台北教育新聞」LINE社群深夜時段出現不當貼文，已啟動多重防護措施，多次宣導提醒提高警覺、勿點選來源不明連結，更已導入LINE社群自動程式管理機制，啟用自動機器人阻擋不當內容，確保於社群內安全可信賴的互動環境；未來將持續強化社群管理，衡酌不同社群平台特性、目標族群及使用趨勢，規畫行銷推廣措施，提供民眾即時、有效的教育資訊。

