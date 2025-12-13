北市官方LINE群 恐淪詐騙溫床

北市府推動數位化，各局處力拚多元管道開設各類社群帳號，新黨議員侯漢廷指出，教育局轄下LINE社群「台北教育新聞」日前疑遭詐騙集團洗版，引發資安與管理疑慮，應建立分級管理制度、強化審核機制，避免政府公信力遭濫用。教育局表示，已導入LINE社群自動程式管理機制，啟用自動機器人阻擋不當內容。

侯漢廷指出，「台北教育新聞」社群超過4000名成員，因掛有官方識別民眾信任度高，然而日前凌晨時段，群組內連續出現「佛系股票群」、「免代購費」等詐騙訊息，深夜無管理員在線，導致詐騙連結長時間曝光。

廣告 廣告

他表示，政府政令宣導性質多屬單向資訊，應使用封閉、安全的LINE官方帳號，但部分機關為節省推播簡訊費，改用免費但風險極高的LINE社群。

侯漢廷直言，市府為了讓資訊觸及大眾，單一局處可能同時擁有Meta、IG、LINE官方帳號、LINE社群等多個平台，過多的帳號不僅分散民眾注意力，更造成行政人員沉重的管理負擔，還留下大量資安死角。

侯漢廷說，應啟動全平台健檢，盤點整併不必要的無效帳號，停止追求帳號數量的虛榮指標，集中資源經營核心管道，重大政策應該透過市長臉書宣導。

市長蔣萬安回應，會再請資訊局盤點社群平台。教育局表示，已啟動多重防護措施，宣導提高警覺，也導入LINE社群自動程式管理機制，啟用自動機器人阻擋不當內容，確保社群內安全可信賴的互動環境；未來將衡酌不同社群平台特性、目標族群及使用趨勢，規畫行銷推廣措施。