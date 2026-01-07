北市客基會冬令營「彩色魔法冒險隊」開放報名 用藍染藝術玩轉 STEAM 永續生活

圖／台北市客家文化基金會提供





財團法人台北市客家文化基金會今年冬令營以「彩色魔法冒險隊」為主題，將於 1 月 5 日正式開放報名！本次營隊以客家傳統「藍染工藝」為核心，融入 STEAM 教育理念，帶領孩子從水圳走讀到植物調色實驗，認識客家族群與自然共生的生活智慧。活動結合食農體驗與環境教育，讓孩子在創作中培養自信與專注力，是寒假期間親子共學、深度探索客家文化的最佳首選。

以「藍」為名：探索客家永續生活的美學智慧

本次營隊以「水與色」及「環境教育」為課程主軸，帶領孩子從大自然中尋找色彩的奧秘：

藍染美學實踐： 從植物染料的採集到浸染製作，讓孩子理解客家族群如何善用土地資源，將大自然轉化為生活美學。

環境永續哲學： 課程深度融入客家「取之有度、用之有節」的哲學，引導孩子思考資源永續的重要性，從小建立對環境的責任感。

STEAM 跨域學習：從實驗室到水圳走讀的感官體驗

「彩色魔法冒險隊」不只是單純的手作課，更是結合科學與文化的跨域冒險：

1.科學觀察與藝術創作： 透過植物調色實驗觀察化學變化，結合藝術感性創作專屬作品。

2.水圳走讀與自然觀察： 走出教室，親身體驗臺北在地的生態脈絡與客家聚落的關聯。

3.多元能力培養： 在團體互動中，協助孩子建立合作能力、專注力與表達自信。

課程六大特色亮點

永續意識： 以藍染為媒介，強化環境保護概念。

跨域融合： 結合科學觀察與藝術創作的 STEAM 模式。

能力養成： 專注、自信與溝通表達的綜合訓練。

語言傳承： 自然融入客語學習與在地文化探索。

情境設計： 沉浸式文化資產主題學習。

親子共學： 促進世代間的文化交融與情感傳承。

展望春季：系列親子活動將接力登場

臺北市客家文化基金會表示，本次冬令營僅是開端，春季起將延伸「藍」的文化脈絡，陸續推出走讀遊學、陶藝創作、主題展覽及食農體驗等系列活動與夏令營，持續深化親子族群對族群文化的認知。

報名資訊快遞：

報名日期： 2026 年 1 月 5 日起開放預約。

活動對象： 兒童與親子族群。

查詢管道： 請至「臺北市客家文化主題公園」官網或 FB 臉書粉絲專頁查詢最新詳情。

