北市客家文化到校前進萬興國小 親師生一起玩

114年度臺北市客家文化到校前進萬興國小，學生透過桌遊玩中學

114年度客家文化到校以「來��手 打幫你」為口號，象徵團隊合作、互相支持

親師生合唱充滿快樂家園景象的「這口陂塘」客語歌

活動現場布置客家文化情境海報

114年度臺北市客家文化到校前進萬興國小，以「當我們 ONE 在一起 玩轉客家文化」為主題，融入客家夥房的團結精神與早期禾埕的生活文化，讓學生在「共玩」、「共學」中理解客家文化的價值。活動內容有大富翁地墊、客語歌謠律動、文化啟動儀式與手做風箏等，現場互動熱絡、笑聲不斷。

臺北市客家事務委會吳文德主任表示，客家文化到校不只是課程，而是一段師生、家長與社區共同參與的文化旅程。透過遊戲化與沉浸式教學，讓孩子在自然環境中說客語、親近客家文化、喜歡上客家，不僅喚起早期在禾埕玩樂的記憶，也象徵夥房一家子的同心協力與家庭力量。本次活動播放今年客家文化到校服務回顧影片，呈現文化團隊進入臺北市60所國小及幼兒園的多元教學歷程；從故事演出、語言遊戲、情境布置到生活文化體驗，都展現課程扎根的努力與成果。

萬興國小表示，學校將客家文化到校活動列入四年級課程，展現語言在情境中自然生長的力量，老師和孩子們都非常喜愛客家文化到校帶來的學習活動。透過故事繪本、語言表達遊戲、手作體驗等多元的方式，營造沉浸式語言學習環境。透過故事表演、大富翁遊戲、繪畫手作等，在玩中學的過程開口說客語，進而對客家文化有更深刻的認識。

學生陳彥鈞表示，因為想嘗試學習新的語言，所以從二年級開始學客語四縣腔。這次活動他喜歡風箏DIY，也學會用客語說風箏。

榮獲今年臺北市多語文競賽南區客語朗讀第四名的學生黃熙恩表示，他從一年級開始學習客語四縣腔，因為外婆是客家人，燃起學習客語的興趣。最喜歡大富翁的活動，相當好玩。

萬興國小蕭建嘉校長表示，語言是文化最美的橋梁，期盼學生不僅掌握語言能力，更能擁有跨文化理解力。