北市宣布營養午餐免費 學校導師減課調薪

臺北市蔣萬安市長宣布臺北市營養午餐將全面免費，減輕老師壓力

臺北市長蔣萬安今天（6日）在市政會議上宣布三項重大政策，包含臺北市營養午餐將全面免費、教育革新三箭以及敬老卡功能升級。其中，教育革新將減輕老師壓力，包括導師減課、調高導師費，學校增加行政人力及強化教師心理支持系統。

蔣萬安市長表示，為守護下一代的健康，今年起，臺北市鮮奶政策擴大對象到2至15歲，並推動臺北市公私立國小、國中營養午餐全面免費。蔣萬安市長說明，隨著物價波動，家庭育兒的負擔日益沉重，以平均一餐60到70元估計，免費營養午餐政策能直接減輕家長每年上萬元的經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限的問題。

針對目前教學現場的導師負擔過重、行政雜務纏身，影響教學品質以及師生關係，蔣萬安市長提出教育革新三箭，回歸教學本位，照顧老師的尊嚴。第一，國小到高中的導師將全面減少一節課，並提高導師費，把時間還給老師，讓老師有更多餘裕觀察孩子的心情變化，進行深度對話以及班級經營。第二是全面充實並增加學校專責行政人力，調高教師兼任行政工作的獎金，讓行政歸行政，教學歸教學，大幅降低老師的兼任行政負擔，使老師專注於備課與課堂，找回投入教職的初衷。

第三是全面增加教師心理諮商時數與次數，蔣萬安市長指出，老師的心理健康是學生幸福的基礎，未來諮商服務據點將從原本5區擴大到12個行政區，免費諮商次數也從6到10次提升到8到12次，透過提供完善的心理支持體系，讓臺北市的老師們在充滿正能量的狀態下陪伴孩子。

蔣萬安市長表示，為提供長者健康樂活的生活環境，臺北市今年升級敬老卡功能，包括已經開放的扣抵聯醫門診掛號費外，今年2月起，計程車扣抵點數提高到85點；7月起，每個月點數更從480點調升至600點。臺北市在今年把老人健康檢查納入點數扣點範疇，希望這張卡不只是敬老卡，而是市民的健康生活卡。