北市富二代宅男嗆隨機殺人！士院改責付方式 媽媽帶回家看管：求不要拍臉

北市士林區34歲林姓男子在網路平台張貼多則涉及隨機殺人及鼓吹暴力言論，引發社會不安，士林地方法院漏夜開庭後，最終裁定不予羈押，改採責付方式，將林男交由其母親擔任擔保人看管並限制住居。

1219隨機攻擊事件後，傳出多起涉嫌於網路平台張貼多則涉及隨機殺人及鼓吹暴力言論，其中住士林的林姓男子涉嫌於網路平台張貼涉及恐嚇公眾與煽惑暴力等言論，隨即遭台北市調查處分析IP位置，溯源查出是林男所為，並檢警查拘提到案並聲請羈押。

據了解，34歲林男家境優渥，平時在家工作，生活型態偏向宅居，並無明顯經濟壓力，由於是社會邊緣人，且反社會傾向強烈，檢方認為有反覆實施之虞，決定聲請羈押。

不過士林地方法院漏夜開庭後，最終裁定不予羈押，改採責付方式，將林男交由其母親擔任擔保人看管並限制住居。據《ETtoday》報導，母子步出法院時，林男面對媒體鏡頭低聲詢問「我的臉會露出嗎？」林母也隨即向記者請求避免拍攝正臉，隨後親自駕車載走林男離開法院。

