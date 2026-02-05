北市富二代繼承遺產想逃稅 士林分署祭絕招！1.3億乖乖一次繳清

士林分署祭出雷霆手段，凍結台北富二代資產，成功追回1.3億元遺產稅。士林分署提供

繼承龐大遺產想逃稅？小心資產遭凍結！法務部行政執行署士林分署近日發現劉姓義務人等滯納遺產稅高達1億3000萬餘元，且有隱匿財產之虞，出手全面查封其名下不動產、存款及股票，迫使義務人於今年2月2日一次繳清全部欠稅，為國庫挹注鉅額收入。

台北市劉姓民眾等多名繼承人在繼承龐大遺產後，未依規定繳納遺產稅。台北國稅局監控發現，義務人疑似有隱匿或移轉財產以規避執行的跡象。為防堵脫產，國稅局先向台北高等行政法院聲請假扣押裁定獲准，並於去年12月正式移送士林分署強力執行。

士林分署接獲案件後，執行處分採多管齊下，除了查封登記義務人名下所有房地，徹底斷絕處分財產的管道外，更同步核發執行命令，全面扣押義務人的銀行存款及名下股票。

面對資產遭全面凍結、不動產面臨拍賣變價的強大壓力，劉姓義務人自知法網難逃，經衡量利弊得失後，主動聯繫士林分署表達繳款意願。最終，義務人於2月2日將1億3000萬餘元的稅款一次付清。士林分署確認款項入庫後，第一時間函請地政機關塗銷查封，並撤銷相關扣押命令。

士林分署藉此案例嚴正呼籲，納稅是國民義務，民眾繼承遺產後應如期申報繳納。分署強調，對於「有能力繳納卻故意拖欠」的義務人，絕對會採取強制措施，包括查封拍賣、限制出境，甚至聲請拘提、管收。

分署也溫馨提醒，若民眾確實遭遇經濟困難無法一次完納，應誠實面對並主動聯繫執行分署申請「分期繳納」，切勿心存僥倖採取脫產行為，以免名譽與財產雙重受損，得不償失。



