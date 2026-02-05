北市富二代繼承遺產想逃稅 士林分署祭絕招！1.3億乖乖一次繳清
繼承龐大遺產想逃稅？小心資產遭凍結！法務部行政執行署士林分署近日發現劉姓義務人等滯納遺產稅高達1億3000萬餘元，且有隱匿財產之虞，出手全面查封其名下不動產、存款及股票，迫使義務人於今年2月2日一次繳清全部欠稅，為國庫挹注鉅額收入。
台北市劉姓民眾等多名繼承人在繼承龐大遺產後，未依規定繳納遺產稅。台北國稅局監控發現，義務人疑似有隱匿或移轉財產以規避執行的跡象。為防堵脫產，國稅局先向台北高等行政法院聲請假扣押裁定獲准，並於去年12月正式移送士林分署強力執行。
士林分署接獲案件後，執行處分採多管齊下，除了查封登記義務人名下所有房地，徹底斷絕處分財產的管道外，更同步核發執行命令，全面扣押義務人的銀行存款及名下股票。
面對資產遭全面凍結、不動產面臨拍賣變價的強大壓力，劉姓義務人自知法網難逃，經衡量利弊得失後，主動聯繫士林分署表達繳款意願。最終，義務人於2月2日將1億3000萬餘元的稅款一次付清。士林分署確認款項入庫後，第一時間函請地政機關塗銷查封，並撤銷相關扣押命令。
士林分署藉此案例嚴正呼籲，納稅是國民義務，民眾繼承遺產後應如期申報繳納。分署強調，對於「有能力繳納卻故意拖欠」的義務人，絕對會採取強制措施，包括查封拍賣、限制出境，甚至聲請拘提、管收。
分署也溫馨提醒，若民眾確實遭遇經濟困難無法一次完納，應誠實面對並主動聯繫執行分署申請「分期繳納」，切勿心存僥倖採取脫產行為，以免名譽與財產雙重受損，得不償失。
更多鏡報報導
獨家／每到夏天我要去海邊...機師樂團主唱驚傳家暴 狂毆親妹濺血遭判刑
杜秉澄砲轟徐巧芯「秒切割、沒道德」 狠拋重話：繼續待在台灣政壇將是災難
就是他！反送中拳館再遭潑漆 台籍港人「正面照曝光」犯案8小時逃回港
大S雕像長得不像本人？藝術家李承道「揭祕深情原因」 具俊曄為她留軌道讓「思念持續運行」
其他人也在看
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」
大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
具俊曄癡心堅守大S一年！ 傳完成心願返韓過年陪家人
徐熙媛（大S）離世已滿一年，其夫具俊曄在金寶山墓前堅守整整一年，風雨無阻從未缺席。隨著週年紀念雕像揭幕儀式圓滿結束，加上春節將至，傳出具俊曄可能返回韓國陪伴家人。對此消息，記者向具俊曄周遭人士求證，對方僅表示「真的不清楚，抱歉」。
恐升級今年首波寒流！過年前「最冷2時段」曝光：恐下探6度
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
瞬間減15度！新一波降溫將報到 恐達寒流等級
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
具俊曄痛苦到製作單位不忍心！節目組觀察3天「主動取消採訪」 攝影棚全員「哭到錄影中斷」破收視紀錄
KBS2 醫療紀錄綜藝《名人病死的祕密》（셀럽병사의 비밀）於 3 日播出具俊曄與已故妻子大S（徐熙媛）的專題，揭開這段世紀之戀背後的醫療悲劇與守護故事。該集節目播出後，在韓國引發核彈級迴響，收視率不僅在瞬間衝破 4.2%，創下該節目自開播以來的歷史新高紀錄，更成功奪下同時段綜藝節目收視亞軍。 此外，衡量節目話題度的關鍵指標「2049 收視率」（20 歲至 49 歲核心目標族群）也達到 1.0%，證明了不論是老中青世代，都對這段超越生死的愛情與真相高度關注。
NBA》詹姆斯高機率重返騎士！願大幅降薪組「三巨頭」內幕曝光
41歲球星詹姆斯（LeBron James）季後將成為自由球員，若詹姆斯選擇延續職業生涯，重返騎士的機率相當高，近日也傳出騎士球星米契爾（Donovan Mitchell）與剛被交易過去的哈登（James Harden）將會在休賽季招募詹姆斯，若詹姆斯能夠重返克里夫蘭，將是生涯第三度披上騎士戰袍。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
下班衝一波！威力彩狂飆9.7億 神明點名「4生肖、星座」財星爆衝
頭獎一路累積、彩金衝破天花板，威力彩再度點燃全民追夢熱潮。隨著頭獎持續槓龜，獎金飆升至9.7億元，不少民眾躍躍欲試，命理圈也掀起討論熱度，直指部分生肖與星座正逢財運高峰期。威力彩上期開獎，貳獎共開出4注，每注各得1344萬1113元，分別獎落台北市、桃園市及花蓮縣，但頭獎依舊從缺，已連續28期未開出，累積彩金推升至上看9.7億元，再度成為話題焦點。林宜君
下週有霸王寒流？專家坦言「確實很強」：最低溫下探6度
[Newtalk新聞] 今(3)日至6日冷氣團逐日減弱，各地白天氣溫轉晴回溫，但日前美國預報下週將會有「霸王寒流」引起關注。氣象專家吳德榮指出，7至9日有很強的冷空氣南下，歐洲模式最新預報也略調強，強度觸及「寒流」等級，本島最低溫可能降至6度以下，但仍不適合與「霸王寒流」相提並論，直言兩者「實在差太多了！」 吳德榮指出，明日至6日大陸冷氣團逐日減弱，各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。各地日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部13至21度、中部13至28度、南部13至28度、東部13至25度。 而日前美國模式估下週可能會有「霸王寒流」。吳德榮則回應，6日午夜前後鋒面抵達，北台轉雨降溫；7日中部以北濕冷有雨、愈晚愈冷；8、9日各地轉晴冷。 總體來看，7至9日會有「很強」的冷空氣南下，歐洲模式最新模擬略調強，觸及「寒流 (台北測站約降至10度) 」等級的機率提高，而本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；應繼續觀察各國模式的調整。但以這種強度的冷空氣，並不適合與「霸王寒流」相提並論，實在差太多了！ 事實上，氣象署曾說過，氣象學上並
缺貨潮更甚記憶體！這潛力股目標價「一次調升200元」 投信5天猛砸77.4億搶貨
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（4）日終場漲94.45點或0.29%，收32,289.81點。投信今買超逾53億元，買超前十大個股有7檔電子股、1檔金融股及2檔傳產...
柯志恩機會來了？吳子嘉：他是民進黨前所未有最弱參選人
2026年高雄市長選戰已逐漸升溫，國民黨參選人、立委柯志恩表示，自己從頭到尾都認為藍白「一定要合」，面對高雄這樣綠營基本盤強勢的選區，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。對此，資深媒體人吳子嘉表示，民進黨參選人賴瑞隆是沒有魅力的人，對民進黨來講，是前所未有最弱的一個參選人。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
黃國昌戰新北！尚毅夫曝他選到底「2大後果」：這群人火大
民眾黨主席黃國昌卸任立委後，本月初隨即宣布成立新北市長競選總部，外界關注黃是否選到底。媒體人尚毅夫說，若黃國昌選到底，就會讓民進黨的蘇巧慧當選，藍白就「掰掰了」，且藍營基層會火大；若黃票很少、被棄保，黃也「掰掰了」。
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級