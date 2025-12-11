北市寒假推出國小生職人體驗營 12/22開放報名

臺北市國小生寒假職人體驗營，主題包括航太科學、寵物服務、烘焙餐飲及建築設計

為了滿足國小學童對未來職涯的想像，臺北市教育局115年1月27日到2月7日推出專為國小生打造的「114學年度國民小學寒假小小職人體驗營」。活動課程橫跨航太科學、寵物服務、烘焙餐飲及建築設計四大領域，共有250個名額，全程免費，提供學童獨特且專業的寒假職涯探索體驗。

臺北市教育局技職教育科科長陳秉熙表示，本次寒假營隊攜手南港高工、松山家商、新和國小、育達高中、喬治高職及稻江護家辦理，並獲得中華貓業協會及空軍官校的協助。「航太科學體驗營」與「寵物小達人體驗營」在今年推出時大獲好評，「航太科學體驗營」進行飛行模擬、水火箭競賽；「寵物小達人體驗營」則規劃寵物美容、寵物餐廳與旅館參訪等，在實作與探索的學習歷程，提升學生對不同職業領域的興趣與基本認識。

陳秉熙科長並指出，這次營隊還新增了「小小烘焙師體驗營」，由專業師資帶領學生製作杯子蛋糕、造型餅乾及紅豆年糕，體驗從食材到成品的完整流程；「建築設計小達人體驗營」則透過趣味十足的疊磚遊戲、親手製作水泥盆栽、小磚筆筒及體驗彩色印染與空間色彩設計，讓學童在動手做的過程中激發創意潛能，培養美感與觀察力。

臺北市教育局說明，「航太科學體驗營」開放國小三至四年級學生參加；「寵物小達人體驗營」及「小小烘焙師體驗營」開放國小四至六年級學生參加；「建築設計小達人體驗營」則開放國小五至六年級學生參加，讓學生能更早接觸職涯體驗。

臺北市教育局表示，寒假小小職人體驗營共有250個名額，採兩階段報名，第一階段從12月22日上午9時起至12月31日中午12時止，若尚有名額，則開放第二階段報名，自115年1月3日上午9時起至1月8日中午12時止。家長與學生可透過「酷課 APP」或「酷課雲」完成報名，凡就讀臺北市國小學生皆可依各營隊年級資格報名參加，以抽籤方式錄取。

