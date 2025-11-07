北市寒假推出無人機營隊 首推 AI辨識課程

臺北市推出「無人機寒假營隊」，「足球無人機」課程讓學生操作無人機攻防與協作

FPV穿越機以第一人稱視角打造沉浸式飛行體驗

營隊部分梯次也開放親子共同參與，一起感受無人機魅力

「無人機寒假營隊」共有220個名額，提供給國小中高年級至高中職學生參加

隨著無人機在產業、教育與日常生活中應用日益廣泛，臺北市教育局將於明（115）年1月26日至2月5日辦理14梯次的「無人機寒假營隊」，共有220個名額，提供給國小中高年級至高中職學生參加，部分梯次也開放親子共同參與，讓家長與孩子一同體驗無人機的魅力。教育局表示，營隊以人工智慧融入無人機應用為核心，透過實作課程引導學生體驗AI影像辨識與自動化任務判斷，開啟科技創新與智慧學習的新視野。

臺北市教育局技職教育科陳秉熙科長說明，本次營隊由臺北市無人機教育中心規劃，課程包括四大主題：「FPV飛行體驗」、「足球無人機」、「無人機DIY」及115年寒假營隊首次登場的「無人機與AI辨識」課程。「FPV飛行體驗」課程中，學生將佩戴VR飛行眼鏡，以第一人稱視角操控穿越機進行障礙飛行，訓練專注力與空間判斷；「無人機DIY」課程則讓學生親手組裝無人機，學習飛行原理與維護技巧。「足球無人機」是國際熱門新興運動，課程結合科技教育與運動競技，學生需在空中對抗中展現操作、攻防與協作能力。臺北市今年9月由木柵高工、松山工農、華興高中等7校15名學生組成代表隊，到韓國參加全球首屆FIDA無人機足球世界盃，勇奪Cracing（障礙繞圈賽）項目冠軍及Class20殿軍，展現臺北市在無人機教育與競技領域實力。

廣告 廣告

陳秉熙科長並指出，這次營隊的亮點是首度推出的「AI辨識」課程，將引導學生運用人工智慧模型進行影像辨識，並將結果應用於飛行任務，理解AI從「資料→學習→決策→行動」的運作流程，體驗AI與無人機整合的創新應用。

臺北市教育局表示，營隊報名分兩階段進行，第一階段從11月17日上午9點起至11月24日中午12點；第二階段為12月18日上午9點起至12月22日中午12點。有興趣的學生可上「酷課APP」或「酷課雲」網站報名，並完成繳費程序，錄取名單將於115年1月16日公告在科技教育網。