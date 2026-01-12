北市寒假推產業研習 強化技高教師AI實務力

臺北市辦理技術型高中教師赴產業實務技能寒假研習活動

臺北市教育局於115年度寒假期間辦理「技術型高中教師赴產業實務技能研習」，攜手登月智慧公司、達明機器人公司等新興科技企業，自1月27日起推出2場次實務導向課程，主題涵蓋生成式AI實戰工作坊及AI協作型機器人（AI COBOT）應用與實作，限臺北市技術型高中教師報名參加，共40個名額，即日起開放線上報名。

臺北市教育局表示，為提升教師實作教學能量，並使課程內容貼近產業最新技術發展，自114年度起推動「技術型高中教師赴產業實務技能研習」，提供教師深入產業現場實作學習機會，聚焦AI科技應用，預計於兩年內完成約500位專業群科正式教師、每人18小時以上的AI應用深度培訓。課程結合專業講師指導、產業場域觀摩及實務操作演練，引導教師掌握產線運作與前瞻技術，回饋教學現場，強化學生未來就業所需的實務能力與競爭力。

臺北市教育局指出，士林高商攜手登月智慧公司，於1月27日至1月30日辦理為期4天的生成式AI實戰工作坊，課程以實際操作為核心，帶領教師學習與AI互動技巧，並應用於圖像、影片及音樂等數位內容創作，示範如何依構圖、動作或風格進行創作設計，並結合商業管理與設計課程進行教學實作。同時安排參訪夢想動畫公司及具備高階影像製作設備的IP LAB內容實驗室，協助教師深入了解產業技術發展趨勢與應用情境。

此外，因應智慧製造與自動化產業快速發展，南港高工與達明機器人公司於2月2日至2月4日共同規劃為期3天的AI COBOT研習，課程內容涵蓋座標系統概念、控制程式編寫、產業應用案例解析及實作演練，協助教師熟悉人機協作流程、機械視覺系統原理與教學應用模式，並掌握智慧製造產業現況與未來趨勢。

臺北市教育局表示，期盼透過本次研習，強化教師將人工智慧技術融入教學的實務能力。未來也將持續培育AI師資，建置AI專業課程與認證制度，並逐年升級技術教學中心，穩健推動智慧化與自動化教學發展。