北市實習津貼加碼補助 放寬申請年齡至35歲、增交通補助
〔記者孫唯容／台北報導〕台北市府青年局協助青年於在學時提早接軌職場，推出實習津貼，今年「雙加碼」放寬申請年齡上限至35歲外，連續實習滿90日，最高可申請1萬5000元，結合交通津貼補助，減輕青年負擔。此外，對中低收入戶青年實習津貼補助金額加倍，最高可領到3萬4600元。
青年局說明，青年於同一實習單位連續實習滿60日，可申請1萬元實習津貼；連續實習滿90日，可申請1萬5000元。今年加碼推出交通津貼與實習津貼合併申請，協助青年因應實習期間的通勤需求，減輕交通成本。連續實習滿60日可再申請2400元交通津貼；連續實習滿90日可申請3600元。中低收入戶青年最高可領到3萬4600元。
青年局局長周羿希表示，計畫推動以來，許多青年回饋實習津貼能有效減輕經濟負擔，增加實習意願與動機，也更專注於實習過程中累積實務經驗。
青年局補充，除提供實習津貼外，也持續推動「青年創新職場實習補助」，鼓勵新創公司、社會企業及公益團體提供實習職缺，透過「做中學、學中做」模式，讓青年與企業共同成長，累積實務經驗，順利接軌就業市場，甚至留在台北市穩定就業。實習單位提供每月至少64小時實習職缺，青年局會提供每位青年每月1萬元指導費，最長6個月。
