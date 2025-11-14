北市實踐性別平權 推友善廁所認證標章





台北市啟動「性別友善廁所標章認證制度」，只要設有多間式或複合式性別友善廁所公私立機關、學校、場館及企業，都可以提出申請，可以獲得標章以及公開表揚。

走進廁所一看，好像跟平常的設備不太一樣，除了有小便斗、座式馬桶還有身障馬桶，其實這是性別友善廁所，位在全台首座全棟採不分性別設計的建成綜合大樓內。

台北市政府舉辦「性別友善廁所標章認證制度」啟動記者會，標章以抽象的人形設計，象徵包容與保護，不只為了多元性別，也為了親子和高齡者。

北市府為了推廣性別友善廁所，特別邀請設有多間式或複合式性別友善廁所的公私立機關、學校、場館及企業進行申請，讓台北市成為實踐平等與關懷的友善城市。

