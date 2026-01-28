北市實驗國小恐怖教師凌虐小五童2年 二審判賠217萬元

記者楊佩琪／台北報導

▲北市某實驗國小前音樂老師被控虐童，時間長達2年，高等法院判賠217萬元。（示意圖／翻攝自Pixabay）

曾任職台北市某實驗小學的劉姓男音樂老師，被控自2018年9月起，多次對一5歲學童虐打，甚至恐嚇「說出去，我就宰了你」等語。刑事部分，劉男被判刑4年6月定讞。民事部分，一審判決需賠償家長及男童共677萬8062元，二審高等法院宣判，判決劉男共需賠償217萬元。仍可上訴。

根據判決，男童父母主張，劉姓男子原任台北市某實驗小學音樂、聽覺藝術課老師，卻自2018年9月起至2019年9月間，多次對小五男童施以辱罵、掌摑及持鼓棒抽打小腿骨等部位，導致男童自2019年4月起，出現頭暈、腹痛、腹瀉等症狀，進而於同年9月間發生解離，屢在課堂及住處暈厥。經台大兒童心智科診斷，男童罹患創傷後壓力症，合併解離、轉化、焦慮及身心症狀。

劉男不法侵害男童身體健康，致使男童支出醫療費用11萬4072元、雜支6萬3990元，男童和父母並因精神倍感痛苦而分別受有460萬元、100萬元、100萬元非財產上損害，因此對劉男求償共677萬8062元。

高等法院法官審理後則認為，參酌男童父母主張、檢察官起訴、導師、學務主任證述，及台大醫院病歷資料、診斷證明等，與台北市立聯合醫院松德院區所做之司法精神鑑定報告，可證劉男的凌虐行為，與男童罹患創傷後壓力症、合併解離、轉化、焦慮與身心症狀有相當因果關係，足認劉男確有故意不法侵害男童身體健康之情。

另男童因遭凌虐、身心受創，已花費11萬4072元醫療費用，父母購買尿布、地墊、護條、國高中教材等部分，也已支出6萬3990元。考量男童和父母間親子關係依附甚深，事發後父母長期照料男童，勞心勞力程度可觀，並需完整肩負對男童的情緒支持，反覆陪同就醫，與男童間的親子關係身分法益上所為遭致侵害，且情節重大程度，家長和男童所受非財產上損害，自得請求賠償。

再酌以兩造身分、資力、加害程度、男童經長期診治之生活、學業表現近期方見穩定，與父母承擔照料之心理壓力稍獲紓緩等情，原審未審及男童與父母之現狀，定得請求共700萬元撫慰金核屬過高，認應各以140萬元、50萬元、50萬元為適當。總計得請求賠償之金額，應分別為117萬8062元、50萬元、50萬元，逾此範圍所請，則無理由。

