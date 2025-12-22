北市實驗教育親師生齊聚研討會 展現多元實踐成果

臺北市第二屆實驗教育研討會透過真實校園情境的呈現，分享實驗教育的辦學成果

老師和學生在真人圖書館對話與分享

臺北市教育局長湯志民表示，實驗教育強調以學生為中心、多元智能與自主學習

政治大學陳榮政教授以「臺北實驗教育：我們的下一站？」為題開講

何希慧教授回顧臺北市近年推動實驗教育的歷程與反思

臺北市教育局舉辦第二屆實驗教育研討會，以「實驗・共好—跨體制的自主學習與教師專業」為主題，採正式論壇與現場展演並行方式，聚焦「學校實踐經驗演繹與轉化」及「實驗教育歷程與影響」兩大主軸，期盼透過真實校園情境的呈現，使實驗教育的辦學成果成為臺北市乃至全國教育改革的寶貴養分。

臺北市教育局表示，研討會第一階段「從現場出發：學校實踐經驗的可複製與可轉化」，以松山文創園區為實體場域，規劃12個「實驗・共好」主題攤位，由和平、博嘉、溪山、泉源、湖田、指南、忠義等實驗國小，民族、濱江、西湖等實驗國中以及芳和實驗中學與數位實驗高中共同參與展出，呈現跨域課程設計、自主學習歷程檔案與教師專業社群成果，展現臺北市實驗教育多元而深厚的實踐面貌。

第二階段「回望與前瞻—實驗教育歷程與影響的系統性對話」，由政治大學陳榮政教授以「臺北實驗教育：我們的下一站？」為題開講，從全國實驗教育發展的宏觀視野切入，剖析制度、課程與學生學習面向所面臨的關鍵課題，並回應家長與教師對「體制接軌」與「多元出路」的關切與疑慮。何希慧教授主講，題為「臺北實驗教育：實驗・共好」，回顧臺北市近年推動實驗教育的歷程與反思，並歸納出對未來教育的若干重要議題。

第三階段「真人圖書館：在平凡與日常中，看見實驗教育的美好」，規劃「真人圖書館」時段，由忠義實驗國小、民族實驗國中及芳和實驗中學的代表，邀請不同學段的學生與家長走上舞臺，成為可被「借閱」的真人故事。民族實中王同學表示，實驗教育雖然看似相當自由，但一開始仍需要花時間為自己設定學習目標，並妥善安排學習進度；對他來說，自律已逐漸成為日常學習的一部分。忠義實小黃同學分享，實驗教育的上課方式和一般課堂不太一樣，老師不會一次把所有內容講完，而是透過提問與引導，讓學生自己思考、發現問題，再一起想辦法找出答案。

臺北市教育局長湯志民表示，實驗教育強調以學生為中心、多元智能與自主學習，臺北市透過持續舉辦實驗教育研討會，期望將「實驗・共好」不僅作為活動主題，更化為日常校園生活中可實踐的行動指引。