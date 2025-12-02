北市寧夏夜市爆大亂鬥！外籍遊客被誤認是檢舉達人 3打1全掛彩

社會中心／陳韋劭報導

張男一方3人和吳男都被員警帶回偵辦。（圖／翻攝畫面）

北市寧夏夜市昨天（1日）發生一起鬥毆事件，馬來西亞籍張姓男遊客（65歲）在拍攝路邊車輛，被吳姓男車主（28歲）誤認是檢舉達人，雙方爆發衝突在路邊大打出手，張男一方3人和吳男都被員警帶回偵辦。

警方指出，1日晚間8時許，馬來西亞籍遊客張姓男子和女兒、女婿至北市大同區寧夏夜市逛街，張男發現路旁一輛汽車的車牌與家鄉友人的一模一樣，想拍攝該車傳給朋友，吳姓車主當時把車違停在紅線上，誤為正在拍攝的張男是檢舉達人，雙方因此爆發衝突。

馬來西亞籍遊客被誤認是檢舉達人，與車主爆發衝突。（圖／翻攝畫面）

警方表示，張男與吳男大打出手，另2名家人也動手攻擊吳男，員警獲報到場制止，雙方眼部、手部有擦挫傷，4人都被帶回派出所偵辦，雖然雙方互不提告傷害，警訊後仍將依妨害秩序罪嫌移送地檢署偵辦。

