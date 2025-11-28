北市將危樓列防空避難所 游淑慧酸：避難所還是災難所？

北市將危樓列為防空避難所，北市議員游淑慧質疑「是避難所還是災難所？」翻攝游淑慧臉書



天災頻傳、俄烏戰爭未止，讓政府重視戰爭或災難來臨時，國人的自主應變能力。台北市議員游淑慧今天（11/28）質詢提到，台北市竟有危樓被列為防空避難所，範圍遍及全市，「到底是避難所還是災難所？」市長蔣萬安表示，建管處、警察局重新盤點，把不適合的地點從防空避難處所APP下架。

游淑慧質詢，彰化縣員林市有一幢建物被縣府列為危樓，但警局演習時卻將其列為防空避難所，「到底是避難所還是災難所？」且這樣的情況在台北市竟比比皆是，從台北市列管須拆除的建物隨便比對，可抓出一堆。

游淑慧質疑，市府是否沒有清查？只要建物使照還在，就可列為防空避難所，不管到底是不是危險建築？建築管理工程處長虞積學表示，早期很多公寓設有防空避難室，但市府都有清查，且把目前所有公共設施納入防空避難所。

游淑慧指出，把公共設施列為防空避難所，就是要讓民眾知道還有別的地方可以避難，但民眾無法分辨是否為「危險的防空避難所」或「安全的防空避難所」，還要讓民眾去分辨，這樣對嗎？

游淑慧舉例，士林分局將一棟建物列為可容納192人的防空避難所，但都發局在7年前就函文限期拆除重建，查看今年的街景圖，這棟建築物還在用，她能理解所有權人不都更，市府也很無奈，但好歹不要列為防空避難所吧？

虞積學回應，現在和警局合作，了解過公有建物及一千多件私有建物，現況是可以作為防空避難所。但游淑慧認為，不能再把不安全的避難所列入，市府的責任是提供安全場所，士林、北投、松山和內湖都有危樓被列為避難所，萬一躲進去發生什麼事，可能會被活埋。

蔣萬安指出，避難所一定是要安全的，危樓就是危樓，會要求建管處跟警察局重新全面盤點，即刻更新APP上的資訊，危險的建物、要拆的危樓，即刻從名單中剔除。

建管處指出，目前台北市防空避難處所APP中，仍有部分列入應拆除重建之老舊建築物。建管處將全面檢視，排除此類建物避難資訊，確保民眾取得正確安全資訊。

