北市將審輝達北士科權利金 蔣萬安：農曆年前簽約

（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市政府今天將審議輝達進駐北士科案地上權計畫書及權利金，台北市長蔣萬安表示，後續還有估價審查及議價、訂約程序，預計會在農曆年前與輝達完成簽約。

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後階段，蔣萬安日前表示10日至15日就會簽訂地上權契約，而市府今天將召開區段徵收及市地重劃委員會，審議此案地上權計畫書及權利金。

蔣萬安今天出席環狀線東環段CF710區段標工程開工典禮前被媒體堵訪表示，今天進行區段徵收及市地重劃委員會，後續還有估價審查及議價、訂約程序，預計會在農曆年前完成簽約。

媒體追問，傳出台北市副市長李四川可能在農曆年前請辭宣布參選新北市長。蔣萬安笑著以台語回應「要過年了，考慮我的心情好不好」。他強調，現階段最重要的是持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。（編輯：李錫璋）1150204