北市小吃「水溝蓋上洗冬粉」超噁影片曝！網搜地圖街景嚇爛

超噁！一間位於北市公園路上的小吃店，日前被民眾發現，業者在處理要給客人食用的冬粉時，竟直接把裝冬粉倒進放在水溝蓋的籃子內，並用熱水沖燙。相關畫面曝光後引發網友批評，有人直言店家此舉完全罔顧食安，更有人去搜尋Google街景地圖時，發現店家行之有年，呼籲相關單位應稽查開罰。









業者把冬粉倒入籃中。（圖／zong.lin_授權提供）





一名網友在行經北市公園路，正準備排隊點當地知名甜甜圈時，發現一旁的小吃店業者，不顧外面正在下雨，把籃子放在骯髒的水溝蓋上後，便直接將冬粉倒入用水沖燙。噁心景象讓該網友表示：「看到嚇死，到底誰敢吃水溝蓋上洗的冬粉。」相關畫面曝光後眾人留言「每次看台灣路邊小吃跟夜市的衛生環境，我真的不知道台灣人有什麼資格說中國或東南亞不衛生」、「看到在地上洗冬粉荒謬程度100%」、「終於有人發了，我每次走過去都覺得很噁心」、「附近上班，每樣食材都這樣，大家都不敢吃」。

該業者不過正在下雨，逕自在馬路上沖燙冬粉。（圖／zong.lin_授權提供）





此外，更有眼尖網友發現，實際打開Google街景功能，發現也曾拍到店家把米粉整籃放在地上，直言：「街景上就有東西在水溝蓋上了」。《民視新聞網》實際檢視，該時間點位於今年5月，2019年也可發現，該業者把冬粉直接丟在戶外紙箱上，且一旁就就是骯髒的拖把頭，相當噁心。









業者噁心行為讓民眾看不下去。（圖／zong.lin_授權提供）









該業者在柏油路上處理食材已是常態。（圖／翻攝Google map）









2019年該業者將冬粉放在骯髒的拖把頭旁。（圖／翻攝Google map）













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

