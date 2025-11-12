北市小客車占位久停 逾15天拖吊

台北市不少自小客車長時間停放在公有停車場或路邊停車格，造成停車位流動率差。（本報資料照片）

台北市有不少自小客車長時間停放在公有停車場或路邊停車格，造成停車位流動率差。北市交通局修正「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，議會法規委員會12日審查，決議車輛停超過10天，北市停管處將貼提醒單，再經過5天未移車即拖吊移置，小客車移置費也從原本900元提高到1500元，保管費則依天數調整，5天內為原費率2倍，超過5天以原費率3倍計算，修正案經議會大會通過後公告施行。

根據自治條例規範，車輛停在路邊停車格或公有停車場，超過30天且未繳停車費會被貼單提醒，貼單後超過15天仍未離開，停管處就會代為移置。

停管處為提高停車格位流動率修正自治條例，將30天縮短為15天就張貼通知單，貼單後超過15天沒離開即移置的期限也縮短為7天。不過，修正案在法規會審查時，多位議員對於「15+7」仍有意見，認為應該再縮短。

國民黨議員秦慧珠提出應修正為「10+3」，一度獲在場議員一致認同，但停管處長劉瑞麟表示，時間太短恐讓執行拖吊窒礙難行，因此最終拍板為「10+5」。

至於移置費用及保管費用，自治條例內原有規範收費基準，停管處打算修正為「授權市府另行訂定收費標準」。劉瑞麟在會中坦言，小客車是長時間停車大宗，每輛車移置費用為900元，但實際成本為1300元，市府每年需額外補貼3、4000萬元拖吊，已造成不小負擔。

法規會為此決議，將小客車移置費用訂為1500元，其他移置狀況較少車種，費用再由市府另外訂定。保管費依移置後停放時間調整，5天內為原費率2倍，超過5天則以原費率3倍計算。全案經法規會通過，將送議會大會審議通過後實行。

此外，民眾黨議員陳宥丞也提到，該自治條例並不適用學校、公家機關、社會住宅等單位管理的停車場域，恐會讓部分久停車輛「轉移陣地」，呼籲市府應思考另訂規範，或將其他單位管理的停車場域納入停管處規範。最終法規會提出附帶決議，要求機關學校參考自治條例規定，於3個月內檢討轄管停車場久停車輛處理方式，並送法規會備查。