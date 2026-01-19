北市小客車暴衝進人行道 驚險畫面曝光！騎士1秒躲過死神

【記者江孟謙／台北報導】王姓男子昨天（18日）下午駕駛租賃小客車，行經南京東路二段，本欲停進貨車裝卸區，卻因操作不慎，直接暴衝上人行道，差點撞上1名自行車騎士，小客車上2人受到輕傷，詳細車禍原因仍待後續釐清。

昨天下午3時許，王男駕駛租來的小客車，沿南京東路二段西向東第四車道行駛，於向右變換行向駛入右側貨車裝卸區停車時，因操作不慎車輛往前爆衝駛上人行道，右前車頭先擦撞路燈燈桿，車輛回彈後，車尾再與機車停車格之機車發生碰撞。

警消獲報到場，小客車上駕駛臉部挫傷，乘客手部挫傷，經查駕駛酒測值為0。中山分局呼籲停車時應放慢速度，並確認行車檔位後，再行操作，以維護交通安全。

自行車騎士驚險閃過。翻攝畫面

小客車衝上人行道。翻攝畫面

小客車衝上人行道。翻攝畫面

