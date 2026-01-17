北市小英之友會辦公益活動 總會長：寒冬雖冷但人心可以很暖

台北市小英之友會舉辦「2026 寒冬送暖公益活動」 圖：翻攝自何孟樺臉書

[Newtalk新聞] 台北市小英之友會今（17）日上午在南港區南港高中舉辦「2026 寒冬送暖公益活動」，集結來自社會各界善心人士的力量，為內湖區與南港區需要更多關懐與陪伴的家庭，送上一份溫馨的希望與愛的祝福，在這個冬天被真切地感受到溫暖。

台北市小英之友會舉辦「2026 寒冬送暖公益活動」 圖：翻攝自何孟樺臉書

該活動由台北市小英之友會與財團法人文道慈善基金會共同主辦，並在小英之友會全國總會的指導下，攜手打造，300A 1區新復興獅子會、台北市橙真城市發展協會及鬍鬚張股份有限公司等單位共同協力完成。各單位以不同形式投入資源與心力，讓這份關懷得以周全而溫暖地送到每一個需要的人身邊。

台北市小英之友會總會長蘇文玉表示，舉辦寒冬送暖活動的初衷寒冬雖冷，但人心可以很暖，不僅是一份物資、一份問候、一個關懷的眼神上的協助，更希望讓每一個家庭感受到：「在生活最辛苦的時候，社會並沒有忘記您們，我們在您們的身邊。」透過實際行動，讓關心成為一種陪伴，讓支持不只是口號，而是真的給予、並關懷的心情。

在眾多志工夥伴的細心服務下，現場發送物資福袋，包括圍巾、毛帽、保溫杯、旅行牙刷組、鬍鬚張便當，以及500元禮卷紅包 ，並安排春聯揮毫與多元表演節目，為即將到來的新年增添溫暖氣息。同時，現場亦提供義剪服務與法律服務行動站，讓前來參與的家庭在生活所需與實務協助上，都能獲得即時而貼心的支持。

台北市小英之友會也特別感謝所有慷慨解囊、默默付出的贊助者與贊助單位，匯聚成一份份真誠的關懷；同時也感謝東森購物、新北市女子美容工會、音樂表演者與在地夥伴等單位的熱情參與，讓這場活動更加溫馨而有溫度。

台北市小英之友會表示，未來仍將持續以實際行動投入公益服務，並期待有更多社會力量同行，因為有您們的付出，這份愛才能永續傳遞，讓善的循環不只在寒冬被看見，擴散到社會每一個角落，因為彼此的關懷而不再寒冷更加溫暖。

