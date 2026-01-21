北市小英之友會 2026寒冬送暖

左圖：台北市小英之友會總會寒冬送暖公益活動現場。



右圖：財團法人文道慈善基金會志工關懷居民情形。（圖：台北市小英之友會總提供）

台北市小英之友會2026年寒冬送暖公益活動，本月十七日假市立南港高級中學舉行，內湖區與南港區需要更多關懷與陪伴的家庭，即時得到溫暖與關愛。

台北市小英之友會蘇文玉總會長表示，寒冬時節，最需要被記住的，不只是溫度的下降，而是人與人之間彼此牽掛的心意。每年在農曆年前傳遞關懷、延續善的循環，是台北市小英之友會必要的公益活動之一。今年寒冬送暖公益活動」，集結來自社會各界善心人士的力量，為內湖區與南港區需要更多關懷與陪伴的家庭，送上一份溫馨的希望與愛的祝福，為這個冬天增添些許溫暖。

本次活動由台北市小英之友會與財團法人文道慈善基金會共同主辦，並在小英之友會全國總會的指導下，攜手同行。300A1區新復興獅子會、台北市橙真城市發展協會及鬍鬚張股份有限公司等單位協力完成。各單位以不同形式投入資源與心力，讓這份關懷得以周全而溫暖地送到每一個需要的人身邊。

同為財團法人文道慈善基金會董事長的蘇文玉表示，舉辦寒冬送暖活動的初衷雖因寒冬天冷而起，但人心可以很暖，不僅是一份物資、一份問候，而是一個關懷的眼神上，更希望讓每一個家庭感受到：「在生活最辛苦的時候，社會並沒有忘記您們，我們在您們的身邊」透過實際行動，讓關心成為一種陪伴，讓支持不只是口號，而是真的給予、並關懷的心情。

活動當天，在眾多志工夥伴的細心服務下，現場發送物資福袋(圍巾、毛帽、保溫杯、旅行牙刷組、鬍鬚張便當)與紅包（禮卷500元），並安排春聯揮毫與多元表演節目，為即將到來的新年增添溫暖氣息。同時，現場亦提供義剪服務與法律服務行動站，讓前來參與的家庭在生活所需與實務協助上，都能獲得即時而貼心的支持。台北市小英之友會也特別感謝所有慷慨解囊、默默付出的贊助者與贊助單位，匯聚成一份份真誠的關懷；同時也感謝東森得意購股份有限公司、新北市女子美容工會、音樂表演者與在地夥伴等單位的熱情參與，讓這場活動更加溫馨而有溫度。

台北市小英之友會表示，未來仍將持續以實際行動投入公益服務，並期待有更多社會力量同行，因為有您們的付出，這份愛才能永續傳遞，讓善的循環不只在寒冬被看見，擴散到社會每一個角落，因為彼此的關懷而不再寒冷更加溫暖。