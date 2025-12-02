北市小隊長獲頒警光獎 劉世芳期勉用專業打擊詐騙

「2025年國家警光獎頒獎典禮」今天(2日)登場，新北市警察局榮獲團體組偵查犯罪類首獎，台北市警察局小隊長林書玄偵破全國首例律師結合公股銀行員涉詐案件獲個人組打擊詐欺類首獎。內政部長劉世芳表示，詐欺犯罪集團日益專業，期許警察以專業打擊詐騙。

「2025年國家警光獎」頒獎典禮2日於警政署登場，從全國各警察機關推薦88個團體及94位個人績優事蹟中，甄選出30個績優團體及52位個人績優警察。

其中，新北市政府警察局於2024年7月至2025年6月間，共檢肅治平對象120人、首惡及成員共749人；查獲各級毒品1,700餘公斤；偵破電信網路詐欺集團443件、查緝詐欺犯嫌3,969人、查扣不法所得新台幣10億2,598萬餘元，另防制詐欺共2,618件、成功攔阻21億5,651萬餘元；查獲各類槍枝81枝，榮獲團體組偵查犯罪類首獎。

至於個人獎，在打擊詐欺類，由台北市政府警察局小隊長林書玄拔得頭籌，其破獲全國首例律師結合公股銀行行員等共組詐欺洗錢集團案件，並查扣不法所得逾6,000萬元的動產及不動產，並促使主管機關稽核銀行裁罰史上最高2,200萬元罰鍰，相關銀行也主動配合修正多項內控缺失。

內政部長劉世芳頒獎致詞時表示，警察同仁各自在崗位上相當努力，無論是掃除黑金、槍、毒、詐，只要人民有需求，都看到警察除暴安良、保家衛國，讓警察在全台公務員的國家形象名列第一。



「2025年國家警光獎頒獎典禮」今天(2日)登場，北市警察局榮獲團體組偵查犯罪首獎，台北市警察局小隊長林書玄偵破全國首例律師結合公股銀行員涉詐案件獲個人組打擊詐欺首獎。內政部長劉世芳、警政署長張榮興、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠、理事葉力誠出席頒獎。(趙婉淳 攝)

劉世芳指出，警政署同仁除了在台灣獲得國人認同，也在國際上獲得愈來愈多認同，包括舉辦國際論壇，拜訪國際刑警組織等。她並提到，目前的詐欺集團成員有律師、檢警調、地政專業人士，期許警察用更好的專業、技術來破獲案件，而且在詐欺犯罪危害防制條例等法律授權下，發揮該有的角色。劉世芳：『(原音)因為我剛剛有提到(詐欺)犯罪集團，它現在也國際化，那既然是(詐欺)犯罪集團國際化，我們辦案的腳步也不會跟著停歇，所以其實警察的工作是與日漸進的。』

警政署長張榮興表示，感謝全體警察的努力，讓台灣在全球最安全國家中，排名第四名，但不能以此自滿，未來還要持續努力變得更好。他並指出，現今犯罪手法複雜多變，警政署積極與百工百業攜手合作，實施反詐、識詐宣導等，全面預防及遏止犯罪。(編輯：宋皖媛)



