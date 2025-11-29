北市小黃運將疑轉彎沒注意 自撞行人庇護島180度大翻車

〔記者鄭景議／台北報導〕60歲的蕭姓司機駕駛計程車，今日凌晨在台北市文山區景中街欲左轉羅斯福路時，疑操作不慎自撞行人庇護島，導致車輛當場180度翻覆。所幸文山第二分局員警及時趕到現場處理，蕭姓駕駛並未受傷，經酒測後排除酒駕，詳細肇事原因仍待釐清。

文山第二分局警方表示，今日凌晨0時26分，蕭姓司機駕駛計程車沿景中街東往西內側車道行駛，欲往南左轉羅斯福路6段，蕭男疑因操作不慎，轉彎幅度未注意，導致左側車身不慎自撞行人庇護島而肇事。

文二警獲報後立即前往現場處置，確認駕駛並未受傷。經員警現場酒測，酒測值為0.0mg/l排除酒駕，亦無毒駕情形。警方後續依規定辦理，詳細肇事原因有待交通大隊鑑定。

文山第二分局呼籲駕駛人，行車時應隨時注意車前狀況，若對於路況不熟悉，務必減速慢行，預留安全的反應時間及空間，以避免發生交通事故。

