北市少輔會志工社工溫暖聚同桌 跨域夥伴共助少年成長

圖說：臺北市政府少年輔導委員會114年志工暨社工表揚典禮大合照。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】志願服務是社會人力資源的重要整合方式，它讓有意願的人們透過自由意志，秉持誠心，貢獻他們的知識、體力、勞力、經驗、技術與時間，而不以報酬為目的，有了志工的參與及投入，為臺北市各局處的服務注入新的活力與生命力。少輔會為感謝長期關心少年議題，無私奉獻的志工們以及在第一線投入專業服務的社工們，特選在 12 月 5 日國際志工日辦理「114 年度志工授證暨社工表揚典禮」，表揚每一位投入少年輔導工作的夥伴們。本次典禮採「總舖師辦桌」形式到駐地辦理，結合傳統辦桌文化與聖誕節慶送禮，讓參與的志工與社工感受滿滿的喜悅與聖誕氛圍。

圖說：少年警察隊長兼少輔會執行秘書張翊軒致詞。

典禮由臺北市政府警察局少年警察隊長兼少輔會執行秘書張翊軒主持，並轉頒臺北市政府府頒贈的「志願服務貢獻獎」、「優良志工金鑽獎」、「長青志願服務松青獎」及中央頒發的「志願服務獎勵銅質獎」、「志願服務獎勵銅質獎」等獎項予獲獎志工；另針對少輔會也頒發「績優志工獎」，感謝志工長期的投入與陪伴。今年亦首次辦理社工表揚，肯定第一線表現優異的社工夥伴們，期許社工們能秉持專業與熱情，持續關懷與陪伴臺北市的少年健康成長。

圖說：轉頒發衛福部志願服務獎勵銅質獎。

少輔會的少年輔導各項方案，也結合許多公私部門協力合作。本次典禮中，張執行秘書也特別致贈合作夥伴感謝狀，感謝他們協力辦理「無照駕駛道路安全體驗營」、「Vtuber 虛擬創作」、「銀飾手作課程」、「生前告別式體驗」等多元活動，讓少年能透過實作與體驗建立正向能力與生活技能。本年度獲頒感謝狀之單位包括：大龍港駕訓班、智冠科技股份有限公司、財團法人基督教救世軍內湖隊、中華民國天使之家全人關懷協會、宇犬科技多媒體工作室、和光里 hekali、 Grace 銀飾手創工作室、財團法人臺灣更生保護會士林分會、臺灣士林地方法院調查保護室、臺北市政府青年局職涯支援科等。

圖說：致贈感謝狀予臺灣士林地方法院調查保護室。

這些合作夥伴在今年度提供各行政區少輔組多元專業與資源，為臺北市少年創造更多正向學習與成長的機會。張執行秘書特別感謝所有單位的協力，也期待未來能持續深化跨域合作，為少年打造更完善的資源合作。

圖說：李鴻鑑副中隊長帶領少輔會志工進行宣誓。

張執行秘書表示，少輔會的志工與社工是推動少年輔導工作堅實的後盾，期盼藉由表揚典禮，持續鼓勵更多志工投入，讓少年服務更具深度與溫度；另執行秘書亦呼籲與歡迎更多資源單位、企業或熱心人士加入臺北市推動少年輔導與預防之工作行列，與本府共同合作打造少年更安全、友善的成長環境。歡迎持續關注北市少輔會粉絲專頁「臺北少年花露米」：https://www.facebook.com/followustp/ 。