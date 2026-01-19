北市就服處釋200個春節短期打工機會 多家企業開月薪6萬吸引人才

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市就業服務處明(20日)至23日邀集31家企業，在北市7個就服站舉辦現場徵才活動，本週共1432個工作機會。因應春節需求，召募超過200個短期打工人才，想趁年節快速累積收入的民眾可參考。另外，多間企業釋出大量月薪4萬元以上職缺，展現攬才誠意；長照產業照服員薪資月薪更上看6萬元。

就服處指出，春節檔期急需短期工讀人手，台北花卉產銷招募節前短期工讀生，時薪210至230元；新東陽徵搖元宵短期工讀生，時薪最高300元；統一速達則招募春節短期時薪集配助理與工讀生，時薪220元(基隆地區215元)，另晨間理貨人員時薪200元，夜間時段還加給每小時42元夜點津貼。

就服處表示，統一速達黑貓宅急便、米塔集團、雲雀國際、全家便利商店、微笑單車(YouBike)、貳樓餐飲、台北花卉產銷等公司，在就服站現場都有企業人資親自坐鎮，讓求職者能直接面對面應徵。

就服處補充，這週也釋出大量月薪4萬元以上職缺，如維熹科技會計課資深專員、台北花卉產銷工務專員、大都會汽車客運駕駛長、YouBike夜間調度及維護專員等，統一速達業務主任／宅配員薪資更可達6萬。

此外，就服處餐飲與零售業方面，雲雀國際、貳樓餐飲、台灣無印良品、萊爾富、全家便利商店也祭出4萬元，甚至更高的薪資條件；長照產業持續缺人，積極招募人才，曜玥居家長照照顧服務員薪資上看6萬。

