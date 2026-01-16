北市局長李西河退休！ 傳高市局長林炎田將接任

台北市 / 綜合報導

台北市警察局長李西河屆齡退休，傳出高雄市警察局長林炎田，將北上接棒。林炎田歷練完整豐富，從台北市派出所長當起，經過刑事和行政完整歷練，已經在高雄市當局長3年多，市長陳其邁也大讚他的能力。重大刑事案件，林炎田總是親力親為，外傳內政部已經拍板定案，不過警政署則 回 應，人事作業仍在進行中。

記者VS.高雄市警察局長林炎田(2025/2/10)：「局長有搜到什麼嗎。」去年高雄發生分屍命案，高雄市警察局長林炎田，帶上手套親自進入嫌犯家中，來回搜索採證，最後成功破案，而隨著台北市警察局長李西河屆退，外傳林炎田就是接棒人選。

高雄市警察局長林炎田(2025/2/8)：「在犯罪現場房間裡面所採驗的，3組人體組織其中2組，都已經非常明確了。」重大刑案親自站在第一線，掌握辦案進度向外界說明，林炎田總是親力親為，也讓高雄市長陳其邁很放心。

高雄市警察局長林炎田(2025/12/24)：「今年在夢時代廣場預計，總共動員警民力1206人次。」

上個月面對跨年維安配置，和陳其邁同框受訪，林炎田自2022年7月，接掌高雄市警局至今超過3年，陳其邁就曾大讚，林炎田總能第一時間清楚回報，24小時即時處理問題，日前陳其邁受訪表示，若林炎田離開高雄將會很不捨。

時任台北市萬華分局第三組長林炎田(2002)：「現場有搜獲到大麻，MDMA、快樂丸以及偽鈔。」

林炎田長年積累的辦案經驗，早期在台北市，從基層所長當起，警大51期畢業，取得台北大學犯罪學碩士，當過刑事局隊長，高雄刑大隊長，台北市萬華分局長，基隆市警局長及警政署警政委員等，歷練相當豐富，外傳他1月20日將接掌北市警局。

平面媒體報導內政部長劉世芳，已致電台北市長蔣萬安拍板定案，不過警政署仍回應，相關人事作業仍在進行中，確定會盡快對外公布，誰將接掌北市治安重責大任，答案即將揭曉。

