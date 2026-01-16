北市居民遷出潮！ 專家：房價高.「十年少約大安區人數」

台北市 / 綜合報導

根據內政部統計，台北市2016到2025年這十年之間，淨遷出人口高達27.1萬人，接近整個大安區的人口。房產業者解析主因就是房價居高不下，這期間漲幅已經達51.3%。反觀迎來遷入人口利多的是新北市和桃園市，尤其桃園在過去10年淨遷入超過19.1萬人，桃園市府表示，交通及就業機會都是關鍵因素。

活動主持人(1.1)說：「新年快樂。」台北市一年一度的跨年煙火秀總是吸引滿滿人潮，附近觀賞點或捷運站都人山人海，但此情此景平常難得一見，同樣在台北市蛋黃區制高點往下俯瞰，部分路段車潮一陣一陣，但人流沒這麼多。

根據內政部統計，2016年淨遷出超過1.9萬人，2020年突破4.4萬人，2021年最高達7.6萬人，而去年遷出4.4萬人，以過去10年計算，淨遷出超過27.1萬人，接近整個大安區人口。房產業企劃研究室公關襄理賴志昶說：「台北市比較高房價這樣的因素影響，年輕族群或首購族群只能往外縣市移動。」

產業界抓出數據，台北市平均房價，從2016年68.9萬元，到去年漲到104.2萬元，漲幅達51.3%，專家直指，跟香港日本美國等經驗類似，人口外移不見得會衝擊房價，房產業企劃研究室公關襄理賴志昶說：「(台北市)生活機能或是商業設施，都是較為齊全的情況之下，在地的房價上也是有不少的支撐力道。」

反觀新北和桃園市，近幾年迎來遷入潮，新北市過去10年淨遷入超過9.6萬人，桃園市更多，淨遷入超過19.1萬人，桃園市政府民政局副局長賴嘉美說：「政策加上就業機會以及便利的交通，是吸引外縣市民眾重要的一個關鍵。」房地產業者解析，桃園市房價約北市3分之1，加上捷運等交通機能逐漸完善，用時間距離換取生活空間和品質，也成為居住趨勢。

