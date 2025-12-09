北市山坡地水保與優良公寓大廈評選頒獎 首度合辦登場

台北市第12屆山坡地水土保持優良社區選拔。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

為表揚自主防災及水土保持維護卓越的社區，辦理「台北市第十二屆山坡地水土保持優良社區選拔」及「台北市山坡地水土保持優良設計及維護管理獎勵選拔活動」頒獎典禮，並於九日登場，且首次與建築工程管理處「台北市一一四年度優良公寓大廈評選活動」攜手合辦，於市府親子劇場圓滿落幕。

大地處坡地住宅科葉瀚仁科長表示，今年優良社區選拔經由十八處坡地社區齊聚較勁，經過專家審查後脫穎而出得獎名單如下：水土保持組由內湖區山妍四季蝶舞行館拿下第一、文山區日出大地第二名、文山區發現之旅第三名；坡地保育組則由內湖區昇陽大地奪冠、北投區棕櫚泉第二名、內湖區湖山妍第三名；除此之外，也頒出各類特別獎「模範社區」及「鳳凰工程獎」北投名峰山莊；「保育監測獎」文山區日出大地；「最佳守護獎」文山區萬芳環遊市陳燕華總幹事；「推廣大使獎」內湖區昇陽大地。

台北市水土保持技師公會理事長鄧鳳儀指出，優良設計及維護管理選拔共分「防災及農業輔導組」與「水土保持計畫組」兩組。其中，內湖一處以生態砌石工法整治排水溝並增設農塘，完工後維持良好，北投豐璟社區，由郭張權技師設計監造，以生態草溝、開放式滯洪沉砂池及景觀美化面板營造友善環境，維護成效突出。