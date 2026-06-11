北市山羌誤闖市區通報24件 驚嚇致死率高達3成

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台北市今年迄今已接獲二十四件山羌救援通報，其中以士林區與內湖區為最多。（動保處提供）

（另開新視窗）

記者孫曜樟／台北報導

台北市鄰近淺山環境，時有野生動物誤闖市區。據台北市動物保護處統計，今年迄今已接獲二十四件山羌救援通報，其中以士林區與內湖區為最多；但山羌生性極度敏感，今年通報案件中，高達三成、共八隻山羌因過度驚嚇而救援不及致死。動保處呼籲，民眾若發現山羌需救援，應立即通報「一九五九」動物救援專線，切勿自行追捕或近距離圍觀，以免造成動物死亡。

動保處表示，山羌屬一般類野生動物，但生性容易緊張，遇緊急狀況時可能因過度緊迫導致休克或猝死。士林區與內湖區之所以成為通報熱區，主因為兩行政區擁有大片淺山環境，灌木、蕨類植物豐富，是山羌喜愛活動覓食的區域。然而，大量野生動物與都市活動範圍高度重疊，意外事件頻傳，今年高達三成遭通報的山羌，便是在救援人員抵達前因驚嚇而失去生命。

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儘管山羌對外界刺激極為敏感，但只要處置得宜仍有獲救機會。動保處分享，今年五月間有民眾即時通報救獲二隻年齡未滿四個月的幼年山羌；救援隊員抵達後審慎評估動物情緒並妥善保定，避免了過度驚擾，目前這兩隻小山羌健康狀況良好，仍在動保處照料下等待野化訓練後擇期野放回山林。

針對救援過程，動保處提醒，安置時應避免過多觸碰、強光或聲音刺激，更嚴禁綑綁動物；運送過程則需提供陰暗通風、能讓山羌蹲伏且不受打擾的空間。民眾若在野外發現受傷或受困動物，除撥打二十四小時專線「一九五九」外，也可利用「台北市政府LINE@」即時上傳照片或影片，協助動保處快速掌握現場狀況，完成救援任務。