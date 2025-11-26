北市巡佐下藥帶女警開房間 二審改判4年6月

台北市一名女警2022年遭同派出所巡佐下藥帶往旅館，一審因無法證明巡佐有對她猥褻或性侵，僅依妨害自由罪判處2年8月，二審改以強制猥褻罪判刑4年6個月。

判決指出，游姓巡佐2022年2月13日以自己將調地受訓為由，邀約同派出所任職的女警吃晚餐，未料游員竟在對方酒杯裡下藥，將有鎮靜效果的藥物Clozapine加入酒內，女警在不之情狀況喝下後，出現身體不適頭暈及意識模糊等症狀。

游男趁女警意識不清時帶她離開餐廳，搭計程車到旅館，事後女警不勘受辱提告，台北地院法官認為，無法證明游在房間內對女警猥褻或發生性關係，一審依剝奪他人行動自由罪判2年8月，案件上訴二審，高院法官審理後改依加重強制猥褻罪判處有期徒刑4年6個月，全案可再上訴。

