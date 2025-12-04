北市巡守隊基本工作補助費8年未漲 研議適當調升、最快2027實施

台北市議會警政衛生委員會今開會。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市的里與無給職社區守望相助隊，計有346支共1萬5971人，市議員洪婉臻今列席市議會警政衛生委員會並表示，巡守隊除了白天協助維持社區治安，晚上還要出門巡邏，配合處理緊急事務，辛苦程度不亞於義交，但是補助預算落差很大，基本工作補助費4萬5000元已8年未漲，提案要求市府盡快研議調整；市警局回應，明年納入預算需求，如經市府審定，最快2027年實施。

洪婉臻指出，義交的誤餐費、交通補助以每小時協勤費230元計算，還會頒發協勤績效獎、服務資深績優人員獎章，以及享有優惠措施，反觀守望相助隊均無，基本工作補助費從2017年漲至4萬5000元後，8年來未能與時俱進，同樣為民服務，理應受到應當得尊重，批評現行補助獎勵制度落差過大，有待檢討。

警察局長李西河允諾，審慎考量預算編列情形，研議適當調升基本工作補助費。明年提出相關需求並納入預算，如經市府審定，最快後年可領到。

市警局補充，台北市守望相助隊是依據「台北市各區里及無給職社區守望相助隊編組服勤實施規定」，以犯罪預防為目的，由里辦公室、社區發展協會或里內社團，以里為範圍，結合轄內相關人員及地方熱心人士成立，區分固定、機動勤務為原則，每班勤務2至3小時、每日勤務2至6時小時。

台北市各行政區成立守望相助執行會報，輔導各守望相助隊，另選定成效良好的隊伍，每年定期辦理示範觀摩會，提供其他守望相助隊來辦理參考。每年編列補助2393萬2000元，裝備包含夜勤鹼性電池、照明燈、警笛及工作簿冊等，計63萬3810元，團體意外保險178萬9100元、績優巡守員獎勵金16萬5000元，

核發標準的先決條件，須先成立滿6個月以上且運作正常，每月核發基礎工作費4萬5000元，經年度評核後，依成績再發1萬5000元至5萬元的工作補助費。

與會議員皆無意見，委員會第一召集人柳采葳裁示，送請市府研議辦理。

