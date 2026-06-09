北市工安意外！男跌落砂石場水坑 救起已明顯死亡

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台北市北投區大度路一段今（9）日中午發生一起工安意外。（示意圖／東森新聞）





台北市北投區大度路一段今（9）日中午發生一起工安意外，一名36歲達姓外籍男子因不明原因跌入砂石場內的水坑，轄區長安派出所接獲通報後，立即派員趕赴現場，救護人員將男子撈起時，發現男子已無呼吸心跳，明顯死亡。

警方目前已封鎖現場進行鑑識，並通報台北市勞工局介入調查，以釐清砂石場是否涉及工安疏失。警方也將報請檢察官進行刑事相驗，至於男子死因及案發經過，仍待進一步調查釐清。

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