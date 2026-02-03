北市工安意外！17歲少女捲絞碎機「左半身沒了」慘死 雇主竟沒幫投保

台北市萬華區台北漁產公司內一處委外經營的保麗龍回收廠，日前發生重大工安意外。（示意圖／報系資料照）

台北市萬華區台北漁產公司內一處委外經營的保麗龍回收廠，日前發生重大工安意外。一名年僅17歲的葉姓少女在作業過程中，不慎被捲入絞碎機，左半身遭機器絞碎，當場死亡。據悉，葉女已在該處工作超過8個月，劉姓雇主卻未替其投保勞健保與職災保險，目前北市勞動局及檢警均已介入調查。

根據警方調查，葉姓少女高中休學後，至萬華區萬大路、台北漁產內的回收廠任職；1月31日晚間6時左右，她在清理絞碎機上殘留的膠帶與殘膠時，疑似誤觸機器開關，整個人瞬間被捲入運轉中的機器內。其他員工聽見呼救聲上前查看，發現葉女左半身被機器捲入，趕緊拔除電源，無奈葉女仍因傷勢過重身亡。

警方獲報後到場處理，除了詢問55歲的劉姓負責人，同時通報勞動檢查單位進行調查，初步將劉男依過失致死及違反《職業安全衛生法》等罪嫌函送法辦，並同步通知死者家屬。少女爸媽接獲噩耗後情緒激動，認為現場安全防護明顯不足，相關單位也未善盡監督責任。

據了解，案發地點雖位於台北漁產公司內，但該回收廠為委外經營。北市勞檢處指出，雇主涉違反《職業安全衛生設施規則》第77條，未於取出粉碎機內物時停止機械運轉，並違反《職安法》第6條規定，已構成《職安法》第40條刑責，最重可處5年以下有期徒刑或併科150萬元以下罰金。此外，雇主也違反不得讓未滿18歲員工從事危險機械作業的規定，恐再負《職安法》第41條刑責。

《東森新聞》報導，葉女已在回收廠工作超過8個月，雇主卻未替其投保勞健保及職災保險。經查，該公司僅雇用2名員工，依法可以不用投保勞健保，但未投保職災保險涉嫌違反規定，北市府將移請勞保局裁處。

