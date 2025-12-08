北市市民廣場改造 周邊恐塞爆

台北市政府將改造市府大樓前市民廣場成為「會呼吸的公園」，民國115年9月底發包、10月開工，預計117年底完工。（本報資料照片）

台北市政府將斥資8.2億元改造市府大樓前市民廣場成為「會呼吸的公園」，民國115年9月底發包、10月開工，預計117年底完工。市議員林亮君指出，市府改造市民廣場將市府路封閉後，恐導致周邊17處路段塞車狀況惡化，要求市府提出完整交通配套。台北市交通局長謝銘鴻8日表示，將提出改善措施並確保改造後周邊道路能維持一定服務水準。

台北市公園處以「城市森林」意象改造占地4.26公頃的市民廣場，大規模提升基地綠覆率，規畫風雨走廊串聯議會及市府動線，並增設親子互動空間增加信義區兒童遊戲機能，盼在城市中增添慢活氣息。

交通局於明年改造市民廣場封閉市府路後，會執行4大改善配套措施，包括調整公車路線與站位、調整與監控交通號誌、分流管理，優化道路空間則已先在松高路預先拓寬1個車道。

林亮君調閱評估數據發現，實施改善措施後，共有17處周邊道路服務水準將下降，包括仁愛光復南路至逸仙路、松仁松高路至松壽路，服務水準從B級降為C級；松壽基隆路至市府路，水準從B級降為D級；松壽市府路至松智路及基隆仁愛路至松壽路，將從原本C、D級降至E級；松智松高路至松壽路從原本B級降至E級；松高路、松壽路、松仁路、松智路等7個路段從D級降至E級。

林亮君說，道路服務水準與其特徵中，A級為駕駛人幾乎不感覺到延滯，大部分車輛在綠燈時可直接通過；B級輕微延滯，少數車輛可能需停等1次以上紅燈；C級正常，部分車輛需停等1次以上紅燈；D級接近壅塞，多數車輛需停等紅燈，且可能無法在1次綠燈內通過；E級壅塞，路口接近飽和，車輛需停等多次紅燈有車流回堵情形。

她表示，若道路服務水準惡化，恐會讓車陣從基隆路、堤頂大道一路回堵到內湖，將由市民承受塞車之苦，要求市府提出完整交通配套措施。

謝銘鴻昨表示，交通局已完成擴大評估市府路周圍道路的交通模擬報告，審查過後將對外說明，並提出改善措施，會確保改造後周邊道路仍能大約維持D級服務水準。