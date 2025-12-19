北市師生鄉土歌謠比賽43隊脫穎而出 前進全國賽

臺北市114學年度師生鄉土歌謠比賽，三玉國小榮獲臺灣台語系類國小組特優第一名

臺北市114學年度師生鄉土歌謠比賽，石牌國小學生精彩演出

中山女中榮獲臺灣原住民族語言語系類特優第一名

石牌國小教師組榮獲原住民語系類優等第一名

臺北市舉辦114學年度師生鄉土歌謠比賽，來自北市國小、國中、高中職及教師組齊聚一堂，共同展現鄉土歌謠之美。臺北市教育局表示，本次比賽共有兩組教師組隊伍參賽，士林區百齡國小教師團隊以《望春風》、《家後》兩首經典臺語歌曲參賽，唱出深厚情感與和聲默契，榮獲北區優等第一名佳績。

臺北市教育局指出，教育現場教師在教學工作之餘，仍積極投入音樂藝術，以歌聲展現對學習與文化的熱情。榮獲北區優等第一名的百齡國小教師團隊由校內教師自發組成，利用午休及假日持續練習，在繁忙課務之中仍不斷精進，展現高度的團隊精神。石牌國小教師合唱團連續第二年參與比賽，面對不熟悉的語言與曲目，仍抱持探索與嘗試的態度，相互邀伴學習，在教學之餘體驗合唱的樂趣，並與學生共同譜出師生共學的動人畫面。

學生組方面，三玉國小合唱團再度以精湛表現脫穎而出，連年蟬聯臺北市鄉土歌謠「臺灣台語系類」國小組特優，持續締造亮眼成績，除音準、咬字及和聲表現穩定外，在歌曲詮釋與舞臺呈現上也不斷創新。三玉國小今年演唱自選曲《流浪到故鄉》，以「近鄉情怯」為主軸，巧妙調整音色與語氣，並融入戲劇元素與道具設計，成功營造情境氛圍，深獲評審一致肯定，展現學校長期深耕藝術與本土語言教育的成果。

臺北市教育局說明，今年的師生鄉土歌謠比賽競賽項目涵蓋「臺灣台語系類及馬祖語」、「臺灣客語系類」、「臺灣原住民族語言語系類」及「東南亞語系類」，充分展現北市深耕本土語言教育與多元文化傳承的豐碩成果，本次賽事評選出特優10校、優等40校，並遴選43支隊伍晉級全國師生鄉土歌謠比賽。