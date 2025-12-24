北市平安夜中山區民宅火警 2住戶疑逃生不及殞命

（中央社記者黃麗芸台北24日電）台北市平安夜不平靜，中山區民權東路1段民宅今晚發生火警，台北市消防局出動大量人車馳援，2名身障男住戶疑逃生不及，協助脫困後均明顯死亡，起火原因待查。

民眾晚間在社群平台Threads發表圖文說，「中山區多災多難...」，附上多輛消防車救火照片；另名網友說，突然聽到砰一聲，開窗嚇死了，「不平安的平安夜，耶誕節的紅色怎麼變成這樣。」

北市警消於晚間8時20分獲報，稱中山區民權東路1段巷弄內某民宅火警，立即出動指揮車5輛、消防車22輛、救護車5輛和91人到場救火。

消防人員隨即在建物6樓救出2名受困身障男子，但都已無呼吸心跳且身體焦黑，明顯死亡、未送醫。

現場火勢於晚間8時59分撲滅，詳細起火原因待後續調查釐清。（編輯：蕭博文）1141224