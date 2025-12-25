北市平安夜奪命火警 「殘疾情侶」疑久病點火燒死床上成焦屍

北市中山區民權東路發生火警，一對情侶被燒死在床上。翻攝畫面

台北市中山區民權東路一段一處6層樓公寓，昨（24日）平安夜晚間8點20分發生火警，6樓頂樓加蓋住處突然竄出大量濃煙與火舌，消防人員到場時，5、6樓已全面燃燒。火勢於晚間8時59分撲滅後，警消在起火戶內發現一對同居情侶陳屍床上，2人全身焦黑，已經明顯死亡。

消防局昨晚出動指揮車5輛、消防車22輛、救護車5輛及人員91人搶救，疏散住戶約40人，無其他人員受困，僅有民眾輕微嗆傷送醫。初步調查，燃燒面積約90平方公尺，其中5樓約15平方公尺、6樓約75平方公尺。

廣告 廣告

警方初步辨識，死者為69歲曾姓男子與57歲莫姓女子，兩人是同居情侶，平日居住在該處頂樓加蓋。據了解，曾男患有青光眼，幾近失明，行動不便，生活起居多由莫女照料；但莫女亦有腿部舊疾，行動同樣不便。

北市中山區民權東路發生火警，一對情侶被燒死在床上。翻攝畫面

值得注意的是，曾男之子表示，父親日前曾突然聯繫，要求他返家探視，並將首飾、金飾及現金交由兒子保管。平安夜當天下午1點多，兒子前往探望，曾男除交付首飾、金飾及3萬元現金外，還叮囑兒子「要帶女友出遠門旅遊」，未料當晚即發生火警憾事。

此外，房東也向警方表示，該對情侶每月房租為1萬8千元，主要收入來源為補助，已居住約1年，但曾男於案發當天突然多支付2個月房租，情況異常。警方不排除有縱火可能，將報請檢察官相驗，並由消防單位釐清實際起火原因。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

「殺人都不一定死刑」內湖人妻19刀開膛剖肚 女兒手寫信哀問：媽媽憑什麼要被殺

北車、中山恐怖攻擊！57歲英勇男「挺身阻擋煙霧彈」不治

獨家／蕭姓騎士遭張文割喉補償僅180萬 UG老闆低調捐100萬「指定給他」