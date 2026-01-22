北市平菁街櫻花綻放 警公布交管措施

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市士林區平菁街是知名賞櫻景點，近期該處的櫻花已經開始綻放，由於花期恰好與農曆春節重疊，警方預估屆時會有大批人潮前往。為了維護交通秩序，轄區警方在今天公布相關交通管制措施，同時呼籲民眾勿疲勞駕駛及違規停車，行車要注意秩序、耐心禮讓，共同維護花季賞櫻期間交通順暢及安全。

士林分局指出，此次花季期間預估為本月27日至2月17日，警方屆時將於平菁街42巷前管制車輛進入，除協調台北市公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客外，將視車流狀況於至善路3段71巷口、平菁街29號及平等駐在所前實施彈性交通管制，並針對周邊違規停車，增派員警加強取締，以疏導至善路、平菁街等必經道路車流，提升景點周邊交通順暢度。

廣告 廣告

士林分局說，平菁街周邊道路狹窄，且停車空間有限，會車不易，倘遇違規停車易造成車輛壅塞情形，為提供賞櫻民眾良好的交通環境，建請賞櫻遊客多加利用大眾運輸交通工具轉乘前往。

【看原文連結】

更多自由時報報導

要求速與台灣恢復邦交 宏都拉斯蝦農無法再等了 徹底對中絕望

不是東京大阪！一票台人狂推日本「這1市」：最人性化適合旅遊

今晚明晨最冷「部分地區不到10度」 週六回暖、下週二又變天

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

